F1 | Sauber: a capodanno nuovo nome, macchina nuova il 5 febbraio

In tanti, forse tutti, hanno pensato che Sauber avesse annunciato il suo nuovo nome - dopo aver perso il supporto di Alfa Romeo - con la pubblicazione della entry list ufficiale della stagione 2024 di Formula 1, ma non è così.

Il team diretto da Alessandro Alunni Bravi era apparso sulla lista dei team presenti nel prossimo Mondiale di Formula 1 con il nome Stake F1 Team Kick Sauber, con lo sponsor Kick in grado di acquistare i diritti del nome del telaio per le prossime due stagioni (2024-2025).

Eppure il team che ha sede a Hinwil ha diffuso un breve messaggio da cui è facile intendere come il nome utilizzato sia solo provvisorio, in attesa della presentazione di quello ufficiale.

"Sembra che il nome della nostra squadra, recentemente reso noto, abbia suscitato molta attenzione...", dice il messaggio apparso sulle pagine di Sauber sui principali social network.

"Anche se non siamo ancora pronti a svelare il risultato finale, siamo consapevoli della posta in gioco. Siate certi che siamo in missione per dare vita all'identità più eccitante che questa squadra abbia mai visto".

"Sono finiti i giorni della brevità e della dolcezza. Stiamo preparando un banchetto".

I post, se possibile, sono ancora più chiari: "Se pensate di saperlo già, ripensateci...". La data segnata per conoscere il nuovo, vero nome del team è capodanno, ossia il 1 gennaio 2024.

Sauber ha così approfittato della possibilità di usare un nome provvisorio per iscriversi alla prossima stagione, per poi cambiarlo e usare quello ufficiale in un secondo momento. Lo stesso stratagemma che ha utilizzato AlphaTauri, iscritta come Scuderia AlphaTauri RB sebbene è ormai chiaro da tempo che il team diretto da Laurent Mekies porterà il nome di Racing Bulls.

Intanto, stando a quanto appreso da Motorsport.com, Sauber sarà uno dei primi team a svelare la propria monoposto 2024. La data della presentazione sarebbe fissata per il 5 febbraio, nella settimana che farà da tappeto rosso a tutte le nuove nate per la prossima stagione di Formula 1.

A tal proposito, come da tradizione, a svelare per prima la data di presentazione della propria monoposto è stata la Ferrari. I veli cadranno dalla nuova Rossa il 13 febbraio, proprio come Motorsport.com vi aveva annunciato qualche giorno prima dell'annuncio da parte del Cavallino Rampante.

Tornando a Sauber, il team ha deciso di abbandonare completamente la filosofia utilizzata sulla monoposto 2023 che ha portato la squadra a chiudere al penultimo posto nel Mondiale Costruttori. Sarà una vera e propria rivoluzione non solo per via delle parti tutti diverse rispetto alla stagione conclusa da poco, ma proprio per il cambio di strada progettuale, così da avere maggiori possibilità di sviluppo funzionale durante la stagione.