F1 | Stake F1 Team Kick Sauber è il nome 2024 del team svizzero

Il team Sauber volta pagina. Terminata la partnership con l’Alfa Romeo, la squadra svizzera sarà al via del campionato mondiale F.1 2024 con un nuovo nome: Stake F1 Team Kick Sauber.

Lo sponsor principale del team, la piattaforma di live streaming Kick.com, ha acquisito anche i diritti di denominazione del telaio per le prossime 2 stagioni (2024-2025), che sarà presentato come KICK Sauber C44. Il marchio era già apparso in modo visibile sulla carrozzeria della C43 nel corso della stagione appena conclusa, ed ha acquisito maggiore importanza in vista del mondiale 2024.

“Sauber è sempre stata sinonimo di innovazione, rompendo gli schemi e sfidando le convenzioni – ha commentato il team principal Alessandro Alunni Bravi - la partnership con Kick.com è l'ultima e più audace dimostrazione della filosofia che ci guida. Con Kick.com, il nostro obiettivo è fare il passo successivo nella ricerca di modi nuovi e innovativi per avvicinarci ai nostri fan”.

La nuova denominazione sancisce l’inizio del periodo di transizione che traghetterà la squadra verso il 2026, stagione in cui la nuova proprietà Audi uscirà allo scoperto con la denominazione ufficiale del team. Il tutto avverrà in concomitanza con il varo del ciclo tecnico che vedrà l’esordio della nuova power unit realizzata dalla casa tedesca.

Il metodo scelto da Sauber, ossia il doppio sponsor nella denominazione ufficiale e uno dei due ad acquisire i diritti di nome sul telaio, dovrebbe essere seguita anche da AlphaTauri.

Il team di Faenza ha definito il nuovo nome - che dovrebbe essere Racing Bulls - e gli sponsor che lo supporteranno dal 2024. Uno di questi dovrebbe dare il proprio nome anche al telaio della prossima monoposto italo-austriaca in quello che sarà il primo anno da team principal dell'ex ingegnere della Ferrari, Laurent Mekies.