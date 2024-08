SBK | Bautista: "100° podio? Ottenuto dando il 100% a ogni gito"

Alvaro Bautista arrivava all’inizio della stagione 2024 come l’uomo da battere in quanto detentore del titolo mondiale Superbike. Tuttavia, un infortunio alla fine dello scorso anno e una modifica regolamentare che gli ha imposto una zavorra sulla sua Ducati hanno complicato la strada verso il terzo titolo iridato. Così, le difficoltà di inizio stagione hanno aperto la strada a Toprak Razgatlioglu, che sta dominando in sella alla BMW.

Ma tutto questo non basta per fermare lo spagnolo, che sta provando a difendere con tutte le sue forze il titolo mondiale: in Gara 1 a Portimao ha dato prova di non voler rendere facile la vita ai suoi avversari e, dopo una partenza difficile in cui si è ritrovato nel traffico di centro gruppo, ha messo a segno una rimonta che l’ha portato a conquistare la seconda posizione alla bandiera a scacchi.

Con il secondo posto di ieri, il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati ha battuto un nuovo record personale: ha conquistato il 100° podio della sua carriera in Superbike, una cifra incredibile raggiunta in un sabato tutt’altro che semplice: “Ho ottenuto il mio 100° podio dando, in ogni singolo giro, il mio 100%! La mia partenza è stata davvero pessima. Credo sia stata una delle peggiori partenze della mia vita. Ho perso molte posizioni e ho dovuto recuperare”.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante quella che Bautista ritiene la “peggior partenza della vita”, ha mostrato un passo incredibile, che fa pensare anche che avrebbe potuto vincere se fosse partito forte: “All'inizio non ho mai pensato di arrivare ai primi perché c'erano molti piloti davanti a me. Mi sentivo bene sulla moto. Le sensazioni erano molto simili a quelle dell'anno scorso. In Gara 1 e condizioni della pista erano difficili, faceva più caldo. Ho potuto spingere al massimo”.

“Ho cercato di non mollare e di fare del mio meglio. Sono andato avanti pilota per pilota. Ogni volta vedevo i leader un po' più vicini e così, in un momento, ho pensato che forse il podio non fosse troppo lontano. Quando ho raggiunto i primi, ho pensato che la vittoria fosse vicina, ma l'energia era inferiore al 20%! Sono riuscito a passare Petrucci, ma prendere Toprak è stato difficile perché, nella lotta con Petrucci, sono andato un po' largo in una curva e ho perso molto nel secondo settore. Sono contento della mia prestazione, scontento della partenza, ma la cosa positiva è che il feeling con la moto sta tornando come l'anno scorso”, ha raccontato Bautista, che pian piano sta ritrovando le ottime sensazioni in sella alla Panigale V4R che aveva nel 2023.

Bautista si è poi lasciato andare ai ricordi e, dopo il suo 100° podio, ha raccontato quali siano stati i più belli: “Penso che tutti i podi siano molto speciali. Forse il primo, la prima vittoria in Australia nel 2019 è stata molto speciale perché era la mia prima gara nel Mondiale Superbike, dopo molti anni in MotoGP. Era tutto nuovo per me e potevo fare una tripletta, quindi è stato speciale. Ma ogni podio, ogni vittoria, è speciale per qualsiasi motivo, ma credo che la prima sia sempre la più speciale".