SBK | Portimao, Gara 1: Toprak ancora da record, Bautista e Petrucci a podio

Toprak Razgatlioglu… Verso l’infinito e oltre! Il leader del campionato sembrava in difficoltà, ma ancora una volta, quando è il momento di attaccare, non si fa pregare e in Gara 1 a Portimao ha trionfato incrementando il proprio vantaggio in campionato. Con il successo di questa prima manche al tramonto, l’11° consecutivo, il pilota BMW eguaglia il record di Alvaro Bautista e Jonathan Rea.

Non è stata una vittoria facile, però, quella di Razgatlioglu, che se l’è dovuta vedere con due avversari più che agguerriti, primo fra tutti Danilo Petrucci. L’alfiere Barni, scattato dalla terza casella, ha agganciato la preda per non lasciarla mai, fino ad andare a prendere il comando di Gara 1. Per diversi giri, Petrux ha dettato il ritmo, ma è stato poi il turco a fare la voce grossa tornando in testa e passando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Petrucci può comunque sorridere, perché è stato il migliore dei piloti indipendenti grazie all’ottima terza posizione conquistata in Gara 1. Il pilota del team Barni è riuscito a tenere il passo dei piloti di testa, salendo così sul terzo gradino del podio e staccato di poco meno di un secondo e mezzo da Razgatlioglu. Fra Toprak e il ternano si è infilato Alvaro Bautista, autore di una spettacolare rimonta dalla 13^ posizione alla seconda piazza.

Il campione del mondo in carica non è stato autore di una partenza fulminea, ritrovandosi nel gruppone nelle prime fasi di gara. Tuttavia, ha mostrato un passo incredibile che gli ha consentito di tornare su in poco tempo e agganciare il gruppo di testa. Nelle fasi finali di gara ci ha provato, ha sognato per un attimo il trionfo, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione finale, staccato di 780 millesimi da Razgatlioglu.

Con il risultato odierno, Alvaro Bautista ha centrato il suo podio numero 100, una pietra miliare nella carriera dello spagnolo, che riscatta un sabato complicato per il team Aruba.it Racing – Ducati. L’altro lato del box, infatti, è rimasto più attardato: Nicolò Bulega non è andato oltre la settima posizione alla bandiera a scacchi, perdendo così terreno in campionato.

Bene invece Gara 1 per BMW, che oltre al vincitore piazza quasi tutti i suoi piloti in top 10, ad eccezione di Scott Redding, caduto: Garrett Gerloff è stato autore di una solida manche, che ha concluso ai piedi del podio. Lo statunitense ha pagato 4 secondi dal vincitore e compagno di marca, ma è riuscito a mettere le ruote della sua BMW del team Bonovo davanti a quelle di Michael van der Mark, sesto. Tra i due si è infilato Alex Lowes, che in sella alla Kawasaki aveva preso il comando di Gara 1 nelle prime fasi, ma è stato poi risucchiato dal gruppo, chiudendo in settima posizione.

Buono il sabato pomeriggio di Axel Bassani, che ha centrato la top 10 con l’ottava posizione davanti a Dominique Aegerter. Lo svizzero è il primo dei rappresentanti Yamaha, oggi particolarmente in difficoltà, e ha preceduto il compagno di squadra Remy Gardner, decimo. Alle spalle dell’australiano troviamo Andrea Locatelli, 11°, mentre Jonathan Rea non è andato oltre la 15^ posizione.

Grande fatica per il nordirlandese, che è rimasto anche alle spalle delle due Honda e di Tito Rabat. Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno chiuso in 12^ e 14^ posizione rispettivamente, mentre lo spagnolo del team Puccetti è passato sotto la bandiera a scacchi in 13^ piazza. Faticano a sorridere anche gli altri due italiani: Michael Ruben Rinaldi ha arrancato e, in sella alla Ducati del team Motocorsa, non è riuscito ad andare oltre il 16° posto, mentre Andrea Iannone è scivolato finendo la sua Gara 1 nella ghiaia.