SBK | Toprak mai sazio di record: “Punto alla 12^ vittoria di fila”

Quando lo scorso anno, Toprak Razgatlioglu ha annunciato il proprio passaggio in BMW per il 2024, nessuno avrebbe scommesso sulla sua competitività, anzi. Eppure, il turco non ha solo stupito da subito con prestazioni di rilievo, ma è anche in vetta al campionato diventando l’uomo da battere per il titolo Superbike.

Le derivate di serie sono tornate in azione questo fine settimana a Portimao, dove Razgatlioglu arrivava forte di tre triplette consecutive (Misano, Donington e Most). Tuttavia, prima di dominare le gare in maniera incontrastata, aveva già vinto Gara 2 ad Assen. Così, arrivava in Gara 1 a Portimao con un record a portata di mano: se avesse vinto, sarebbe arrivato a 11 successi di fila e avrebbe eguagliato il numero di vittorie consecutive che appartiene a Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

Così è stato, dopo una prima fase di gara in cui sembrava che potesse essere battuto, Toprak ha dato la zampata, andando a prendersi l’11° trionfo. “La gara non è stata facile per via del caldo, tutti erano molto forti e cercavano di passare. All'inizio non stavo spingendo, ma dopo metà gara ho iniziato a spingere”, spiega il turco raccontando la gara, che non è stata dominata dal semaforo alla bandiera a scacchi, anzi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sembrava che la striscia di vittorie consecutive dovesse essere interrotta, perché Danilo Petrucci, scattato dalla terza casella, era riuscito a passare al comando. Tuttavia, l’alfiere BMW si è ripreso la vetta, dettando il ritmo fino alla bandiera a scacchi: “Anche Danilo stava spingendo forte e abbiamo avuto qualche battaglia. Dopo averlo passato, stavo solo cercando di continuare a guidare da solo, ma lui stava spingendo forte. Alla fine, siamo riusciti a vincere, è una vittoria molto importante per me perché sono 11 vittorie in totale”.

Lo stesso Razgatlioglu si rende conto del traguardo raggiunto, ma ora ha un altro record nel mirino: vuole superare i due rivali e conquistare il 12° successo consecutivo. Avrà l’occasione di farlo in Superpole Race, che scatterà oggi nel primo pomeriggio: “11 vittorie consecutive è un nuovo record per me, ma sono concentrato sulla dodicesima vittoria, spero di poter vincere la Superpole Race e battere il record. Vedremo, faremo una bella festa se vincerò la dodicesima gara”.