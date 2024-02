WRC | Il Rally Europa Centrale cambia data e scala a ottobre

A poche ore dal via del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2024, arrivano importanti novità per quanto riguarda il Rally dell'Europa Centrale.

Il penultimo evento del Mondiale, che è stato disputato per la prima volta nella storia pochi mesi fa e vinto da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, è stato anticipato. Rimarrà sempre il penultimo evento della stagione, ma non sarà più disputato in novembre, bensì a ottobre.

Inizialmente il Rally dell'Europa Centrale era fissato nel weekend di Ognissanti, dunque dal 31 ottobre al 3 novembre, ma per motivi organizzativi è stato anticipato di 2 settimane, nel weekend che andrà dal 17 al 20 ottobre.

Nel mese di ottobre il WRC non aveva rally pianificati, mentre si trovava con 2 rally a novembre. Ora, con questo cambiamento, avrà una gara ad ottobre mentre a novembre ci sarà il solo Rally del Giappone, che concluderà la stagione.

L'edizione 2024 del Rally dell'Europa Centrale inizierà in Repubblica Ceca, a Praga, per poi muoversi in Germania e terminare in Austria.

"Per motivi organizzativi, il Rally dell'Europa Centrale non si terrà nel fine settimana di Ognissanti inizialmente previsto", si legge in un comunicato della manifestazione.

"Poiché la Dreilanderhalle in Passau, utilizzata come parco assistenza l'anno scorso, era già prenotata per altri eventi per le nuove date, il team organizzativo del Rally dell'Europa Centrale ha dovuto cercare un luogo alternativo che avesse aree sufficientemente grandi".

"A Bad Griesbach hanno trovato quello che cercavano: il parco assistenza si accamperà sul sito di una delle più grandi fiere bavaresi nel distretto di Karpfham, dove fino al 2017 si svolgeva l'ADAC 3-Städte-Rallye nell'ambito del Campionato Tedesco Rally (DRM").

"Dopo discussioni molto costruttive con i politici e gli organizzatori della fiera, siamo lieti di essere riusciti a trovare questa soluzione per il 2024".