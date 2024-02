WRC | Rally Svezia, Shakedown: vola Rovanpera su Neuville

Per definirlo "un ritorno da campione" serve attendere di più, ma Kalle Rovanpera ha dato subito segnali importanti nel corso dello Shakedown del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2024 andato in scena questa mattina.

Sul percorso denominato Hakmark di 5,42 chilometri, Il 2 volte campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo assoluto con il crono di 2'47"2 ottenuto al secondo passaggio in prova. Interessante notare come già nel primo avesse firmato il crono di riferimento, per poi ritoccarlo di 5"1 in quello successivo.

Rovanpera, che quest'anno correrà part-time ed è all'esordio stagionale nel WRC, ha preceduto il leader del mondiale Thierry Neuville, secondo a 4 decimi da lui. Il belga di Hyundai Motorsport ha firmato il suo miglior tempo nel secondo dei tre tentativi fatti, ma va sottolineato come nel primo non abbia potuto usufruire dell'aiuto dell'intercom, il sistema di comunicazione interno all'abitacolo che permette al navigatore di dettare le note al pilota.

Per questo motivo il tempo di Neuville è stato piuttosto alto, perché il belga non ha voluto prendersi alcun rischio in una stage di prova. Va però detto che, in questo modo, non abbiamo potuto capire quanto potrà essere realmente efficace Neuville partendo nella peggior posizione possibile, la prima, che manterrà almeno per tutta la giornata di domani come compete ai leader del mondiale.

Terzo tempo per uno dei piloti più attesi del fine settimana, Esapekka Lappi. Il finlandese di Hyundai Motorsport è risultato più lento di 1"4 rispetto a Rovanpera e di 1 secondo netto rispetto al compagno di squadra Neuville, ma si è messo alle spalle Elfyn Evans. Il gallese di Toyota Gazoo Racing ha migliorato di poco il suo tempo nel terzo passaggio, chiudendo a 1 decimo da Lappi e dal terzo posto.

6 decimi più indietro troviamo la terza Toyota GR Yaris Rally1, quella affidata al pilota titolare Takamoto Katsuta. Il giapponese si è tolto lo sfizio di precedere un Ott Tanak sornione, solo sesto e staccato di 3"7 da Rovanpera pur godendo di una buona posizione di partenza. Siamo certi, però, che l'estone sarà nella lotta per la vittoria come accadde lo scorso anno, quando regalò a M-Sport una delle due vittorie ottenute in stagione.

Buoni segnali arrivano da Adrien Fourmaux, pilota certamente più veloce ed esperto tra quelli schierati da M-Sport. Il francese ha ottenuto un tempo dignitoso nel primo passaggio ed è riuscito a migliorarsi nel secondo, risultando più lento di 6 decimi nei confronti di Tanak che lo precede.

Strepitosa prova per Oliver Solberg, subito tra le Rally1 nel primo passaggio con la sua Skoda Fabia RS Rally2 e ottavo alla fine dello Shakedown precedendo la Toyota GR Yaris Rally1 pilotata dall'equipaggio italiano formato da Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin. L'ultima Rally1 è la Ford Puma Hybrid di Gregoire Munster. L'olandese ha mostrato di aver bisogno di fare esperienza e nello Shakedown di questa mattina si è dovuto accontentare del 14esimo tempo.

Il Rally di Svezia scatterà questa sera con la prima prova speciale, la Umea Sprint 1 di 5,16 chilometri. Questa definirà la prima classifica provvisoria dell'evento in vista della prima tappa che troverà compimento nella giornata di domani con altre 7 stage.