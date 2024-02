WRC | Pirelli: le Sottozero chiodate uniche protagoniste in Svezia

Il WRC 2024 riparte questo fine settimana dopo aver disputato il Rallye Monte-Carlo a fine gennaio e lo fa con l'unico evento del calendario che si tiene su neve: il Rally di Svezia.

In questa edizione la neve dovrebbe essere particolarmente protagonista. Alcune prove speciali sono cambiate rispetto al passato e sono state aggiunte sezioni con più curve e salti in zone più popolate.

La prima novità è la Norby che sarà disputata venerdì. Sabato, invece, ci sarà la Vannas, completamente rivista in tutti i suoi 15 chilometri. Proprio questa è la prova maggiormente interessata a sezioni con diverse curve e salti, una delle più tecniche.

E' cambiata anche la seconda parte della Bygdsiljum, ora più tecnica e lenta rispetto al passato. C'è qualche modifica anche nelle prove domenicali con la Vastervik molto differente rispetto alle passate edizioni.

L'ultima modifica è molto importante a livello simbolico: le PS2/5 sono state chiamate #42Brattby, in ricordo di Craig Breen. Il pilota irlandese, il quale ha perso la vita il 13 aprile del 2023 durante un test pre-evento in Croazia, centrò proprio in Svezia l'ultimo podio della carriera nel WRC. Proprio il Rally di Svezia fu l'ultimo nel Mondiale del compianto nativo di Waterford.

Rally di Svezia: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così l'evento alla vigilia della partenza del Rally di Svezia con la PS1:

"La vera incognita e la sfida più difficile del Rally di Svezia è rappresentata dalle diverse condizioni del manto stradale che si possono incontrare. L'anno scorso, queste condizioni corrispondevano a quelle che ci si aspetta da un rally invernale, con tratti innevati e ghiacciati mescolati ad altri che presentavano ghiaia, ghiaccio meno compatto e solchi profondi. Queste condizioni variegate devono essere affrontate con attenzione e in modi diversi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei pneumatici, tenendo conto che sono disponibili solo pneumatici chiodati".

"Pertanto, l'unica scelta strategica è il numero di ricambi da portare con sé durante il rally. Il nostro Sottozero è sempre stato molto affidabile, con una resistenza impareggiabile dei chiodi e anche quest'anno farà la sua parte per offrire un rally veloce ed emozionante. Sarà interessante vedere come si comporterà Kalle Rovanpera al suo debutto stagionale su una superficie a lui congeniale, e come si comporteranno i numerosi specialisti nordici della neve e del ghiaccio in gara nel Rally2".

Rally di Svezia, le gomme della gara

Il Rally di Svezia è l'unico evento del WRC ad avere un solo tipo di gomma disponibile. Pirelli, per le nevi del secondo evento del WRC 2024, porterà le seguenti gomme.

Sottozero Ice J1B: si tratta delle gomme chiodate studiate appositamente per la neve e saranno usate dalle vetture Rally1. 20 chiodi per decimetro quadrato. dunque 384 complessivi per gomma. Si tratta di gomme dal disegno asimmetrico, studiate appositamente per le superfici innevate o ghiacciate.

Rally di Svezia: l'allocazione delle gomme

Pirelli ha deciso l'allocazione delle gomme per ogni equipaggio che correrà al volante di una vettura Rally1 ibrida.

28 Sottozero Ice J1B: si tratta del numero massimo di gomme utilizzabili da ogni equipaggio nel corso dell'intera competizione, Shakedown escluso.