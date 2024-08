WEC | Appello Ferrari sul risultato di Spa: si decide il 3 settembre

Sono passati oltre tre mesi dalla 6h di Spa, terzo evento della stagione 2024 del WEC. Eppure, il discorso relativo alla gara di durata belga è tutt’altro che chiuso e si riaprirà tra pochi giorni, dato che il prossimo 3 settembre di discuterà negli studi della FIA a Ginevra dell’appello Ferrari per il risultato della corsa.

La gara era infatti stata interrotta dalla bandiera rossa per un incidente che aveva coinvolto una Cadillac lungo il rettilineo del Kemmel in un tentativo di sorpasso, spingendo a una lunga attesa per consentire le riparazioni degli ingenti danni riportati dalle barriere.

Tuttavia, nonostante l’interruzione il tempo sul cronometro è continuato a scorrere e, ad un certo punto, si pensava che l’ordine finale potesse rimanere invariato, con le Ferrari 499P in testa. Al contrario, però, la direzione gara ha deciso di riprendere la corsa recuperando il tempo perduto sotto la bandiera rossa, aggiungendo 1h44’ sul cronometro, con la Rossa di Maranello che è rimasta scottata, perché non aveva ancora effettuato il pit stop al contrario della Jota con la sua Porsche clienti, che infatti è poi andata a vincere.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Dopo un primo reclamo respinto, Ferrari ha poi deciso di presentare un appello per il risultato della 6h di Spa, che verrà discusso martedì prossimo, 3 settembre, alle ore 10:30 negli uffici della FIA in Svizzera. Chiaramente la Ferrari AF Corse è alla ricerca di risposte, rimarcando quanto sarà importante per tutti avere maggior chiarezza sulle modalità con cui sono state interpretate le regole per consentire la ripresa della corsa recuperando il tempo perso.

"Abbiamo presentato prima un reclamo e poi siamo andati in appello; chiaramente in questa fase preferiamo non parlare perché non è corretto dare dettagli, essendo ancora in fase di discussione e in attesa della data d'udienza", aveva spiegato Antonello Coletta (Capo dell'Endurance e Corse Clienti) rispondendo alla domanda di Motorsport.com prima della 24h di Le Mans.

“Per noi sarà molto importante capire l'interpretazione che verrà data, in modo da avere certezze per il futuro, altrimenti diventa difficile capire quel che succede. Abbiamo visto situazione varie gestite diversamente, come accadde alcuni anni fa al Fuji, oppure a Sebring. L'importante è avere la certezza delle regole perché possono cambiare le strategie durante la gara”, aveva aggiunto Coletta.