WEC | Più punti possibili è l'obiettivo della 499P di AF al COTA

La 499P in livrea gialla, iscritta nella classe regina Hypercar, sarà condotta come di consueto da Robert Kubica e dai due piloti ufficiali del Cavallino Rampante, Robert Shwartzman e Yifei Ye.

L’equipaggio occupa attualmente la terza posizione nella classifica della FIA World Cup for Hypercar Teams, riservata ai team privati, grazie a quattro podi e una vittoria nelle prime cinque gare.

Robert Kubica: “Abbiamo avuto la possibilità di provare il Circuit of the Americas il mese scorso durante una giornata di test, anche se tra quella giornata e il weekend di gara la pista è stata riasfaltata e questo influenzerà sicuramente sul feeling della vettura".

"Nel complesso è un tracciato piacevole, che ho avuto modo di conoscere già dai tempi della F1, anche se con la Ferrari 499P la sensazione sarà diversa. Sarà un fine settimana impegnativo a causa delle alte temperature e anche gli pneumatici saranno messi a dura prova, ma non vedo l'ora di tornare al volante dopo la pausa estiva”.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

Robert Shwartzman: “Abbiamo grandi ambizioni per questa corsa e mi auguro che saremo più fortunati in questa prova rispetto alle ultime uscite stagionali. La pista di Austin è molto difficile, ci sono tante curve veloci e tanti bump".

"Qui lo scorso anno ho disputato le Prove Libere del Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari, scoprendo un circuito molto difficile ma altrettanto divertente. Mancano ancora tre gare al termine della stagione, ma personalmente cerco di non guardare la classifica, concentrandomi sul dare il massimo in ogni gara”.

Yifei Ye: “Non vedo l'ora di debuttare in gara sul Circuit of the Americas di Austin con la 499P. Questo tracciato sembra molto impegnativo a causa dei bump e delle curve ad alta velocità, che lo rendono piuttosto duro sia per le auto sia per i piloti".

"Il nostro obiettivo è quello di fare del nostro meglio per provare a ottenere un successo, anche se siamo consapevoli che non sarà facile. A tre gare dalla fine abbiamo un distacco considerevole nella classifica assoluta Piloti, e un gap inferiore rispetto ai leader in quella riservata ai team indipendenti, ma siamo determinati a fare più punti possibili”.