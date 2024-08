WEC | Alpine: Mick Schumacher presente negli equipaggi per Austin

La Alpine è convinta di aver intrapreso la giusta direzione quando il FIA World Endurance Championship si appresta a ricominciare la stagione 2024 con la Lone Star Le Mans.

La squadra francese in passato era già stata in azione sul tracciato di Austin quando era impegnata in Classe LMP2 con il Team Signatech, che oggi si occupa delle due A424.

Una notizia importante riguarda la presenza di Mick Schumacher a bordo della LMDh transalpina #36 assieme a Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere; nei giorni scorsi il tedesco era stato indicato come possibile sostituto di Logan Sargeant in Williams, quindi pronto ad un potenziale rientro in Formula 1 per il Gran Premio d'Italia che si corre a Monza nel weekend.

Dalla squadra francese hanno confermato il loro pilota titolare WEC (che ricordiamo è sotto contratto prioritario con la Mercedes), dunque è presumibile che eventuali cambiamenti nel team inglese per la tappa brianzola del circus riguarderanno il possibile prestito di Liam Lawson da parte di Red Bull, salvo ovviamente repentini cambi di scenario dell'ultimo secondo.

Fra le altre cose, il trio Lapierre/Vaxiviere/Schumacher e Paul-Loup Chatin hanno già calcato l'asfalto del Circuit Of The Americas in passato, mentre Charles Milesi e Ferdinand Habsburg - che condividono l'abitacolo della A424 #35 con Chatin, per ora hanno girato sulla pista americana solo al simulatore, quindi con una nuova sfida davanti.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi, #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Foto di: JEP / Motorsport Images

"È un piacere tornare in un circuito fantastico come quello di Austin. Dopo la pausa estiva, siamo pronti a rientrare in azione. Le auto sono partite direttamente da Interlagos per Austin, quindi avremo un giorno per revisionarle", ha dichiarato il Team Principal, Philippe Sinault.

"Da venerdì in poi, sarà fondamentale trovare i migliori compromessi. Il caldo sarà un fattore reale se le temperature previste saranno alte come nel 2016, quando i piloti hanno faticato a completare più di uno stint".

"Avrà un impatto significativo sulla strategia non solo dal punto di vista degli pneumatici e del loro degrado, che sarà cruciale anche se si prevedono temporali durante il weekend, ma pure dei piloti".

"Tra le altre sfide, dovremo affrontare la superficie sconnessa della pista e raggiungere la velocità massima ottimale senza compromettere le prestazioni nei tratti stretti".

"Stiamo entrando nella fase finale della stagione, con il Fuji che ci seguirà molto rapidamente prima del finale di stagione in Bahrain. Non vediamo l'ora di tornare in pista e di sfruttare quanto acquisito a Interlagos".

"Stiamo imparando sempre di più a sfruttare a pieno il nostro pacchetto e lavorando duramente dietro le quinte, vogliamo dimostrare ancora una volta che stiamo andando nella giusta direzione".