WEC | Prologo, Sessione 4: Cadillac e Ferrari inseguono Porsche

La Porsche chiude in testa anche la quarta ed ultima sessione di Prologo che i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno affrontato in Qatar.

Questi 180' finali erano riservati a chi non ha preso parte alla medesima sessione andata in scena lunedì, dato che gli organizzatori hanno dato modo a chi non era pronto causa ritardi nelle spedizioni di preparare tutto con calma.

Sono quindi rimaste ferme ai box le due Porsche 963 della Jota e la Isotta Fraschini per quanto riguarda la Classe Hypercar, mentre in LMGT3 non hanno girato le Lamborghini Huracan di Iron Lynx e Iron Dames, le McLaren di United Autosports e le Corvette di TF Sport.

Le prove sono state interrotte brevemente solo da un Full Course Yellow e da una bandiera rossa, rispettivamente per esercitazioni sui sistemi imposti dai commissari e per un'uscita di pista di Kévin Estre con la Porsche #6; per il resto tutte le squadre hanno continuato il lavoro di messa a punto svolgendo principalmente dei long-run per accumulare km e informazioni.

Per la cronaca, anche stavolta una marea di segnalazioni di infrazioni ai track-limits ha portato anche a qualche penalità per chi ha ecceduto nello sfruttare la pista; un fattore che rischia di essere decisivo sia in Qualifica che soprattutto in gara.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

La classifica ha visto quindi svettare nuovamente una 963 LMDh, per la precisione la #5 del Team Penske con l'1'40"404 firmato da Frédéric Makowiecki, ad oggi il migliore della categoria nell'arco delle quattro sessioni svolte a Lusail.

Dietro alla Porsche migliora le sue prestazioni la Cadillac che è ad appena 0"054 con un ottimo tempo stabilito nel finale da Alex Lynn, mentre le Ferrari 499P sono terza, quarta e quinta, rispettivamente con Yifei Ye (#83 AF Corse), Antonio Giovinazzi ed Antonio Fuoco sulle ufficiali #51 e #50. Le vetture del Cavallino Rampante sono quelle che hanno girato più di tutti, con un'ottantina di passaggi all'attivo.

Sesta a mezzo secondo dalla sorellina c'è la Porsche #6 del Team Penske, più staccate in settima ed ottava piazza le Peugeot #93 e #94 che si tengono dietro la Porsche #99 di Proton, in risalita come prestazioni dopo un avvio difficile.

A completare la Top10 c'è la BMW #15 di WRT ad 1"2, tirandosi dietro la gemella #15, mentre le Toyota proseguono il loro lavoro fermandosi alle spalle delle M Hybrid V8, con dietro le Alpine e la Lamborghini SC63.

#777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Clement Mateu, Erwan Bastard, Marco Sorensen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 resta davanti la Aston Martin #777 di D'Station Racing grazie all'1'54"778 di Erwan Bastard che tiene la Vantage davanti alle ottime Ferrari 296 di AF Corse, rispettivamente in seconda (#54) e quarta piazza (#55) nello spazio di 0"2 e 0"5 dal primato.

Si fanno finalmente vedere le Lexus di Akkodis-ASP #87 e #78 che ottengono il terzo e quinto crono, la Aston Martin #27 di Heart of Racing termina sesta regolando le BMW di WRT. La #46 ha in Valentino Rossi il più veloce dell'equipaggio col tempo di 1'55"473 e 45 giri completati dal 'Dottore'.

A seguire troviamo la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing e la Ford Mustang #88 di Proton Competition, ultima della Top10 a +1"1.

Il Prologo è ufficialmente finito, mercoledì sarà giornata di pausa dedicata alle attività di contorno, analisi dei dati e recupero delle energie perché poi si torna in pista giovedì per le due sessioni di Prove Libere, cominciando a pensare alla 1812 Km del Qatar di sabato 2 marzo.

FIA WEC - Prologo: Classifica Sessione 4

FIA WEC - Prologo: Sequenze Tempi Sessione 4