WEC | Prologo, Sessione 3: Porsche e Peugeot si alternano davanti

Le Porsche continuano a mettere il naso davanti a tutti anche al termine della Sessione 3 del Prologo che i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno appena concluso sul tracciato di Lusail.

Nella mattinata in Qatar sono proseguite le prove collettive pre-campionato in preparazione alla 1812 Km che si terrà sabato e terminati i 180' di attività sotto il sole è la 963 #5 ufficiale di Campbell/Christensen/Makowiecki ad ottenere il miglior tempo in 1'41"223, mettendo insieme 70 tornate, mentre i loro compagni della #6 concludono terzi a +0"197 con 65 giri all'attivo.

Le LMDh preparate dal Team Penske si sono fatte vedere solo nell'ultima ora; prima erano state le Peugeot ad issarsi in vetta rimanendosi per lungo tempo. La 9X8 #94 si vede beffata per 0"037 accontendandosi del secondo posto con 65 giri completati, la #93 è invece quarta a quasi 0"4 dalla vetta, ma con 82 passaggi.

Anche qui va detto che in molti hanno sfruttato l'orario della sessione - simile a quello delle Libere 1 e 3, ma soprattutto della prima parte di gara - per continuare a girare il più possibile raccogliendo dati e informazioni, senza concentrarsi sul giro secco attaccando brutalmente il primato.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne, pit practice Photo by: Shameem Fahath

In Top5 rimane la Cadillac #2 della Chip Ganassi Racing, seguita dalla Toyota #7 che ha mezzo secondo di ritardo dal leader, mentre la Porsche #12 della Jota è settima tenendosi dietro le Ferrari 499P #51 e #83, entrambe a +0"9 ma con 81 e 84 giri completati.

La Top10 annovera anche la BMW #20, la migliore delle Alpine è la #36 12a, mentre la #35 ha causato una bandiera rossa durante le prove con Charles Milesi uscito in curva 5, senza conseguenze gravi.

In Lamborghini Iron Lynx dopo le prove in notturna di ieri sera è stato sostituito il differenziale sulla SC63 e di conseguenza sono stati effettuati anche test sul cambio per controllare che tutto fosse in ordine.

Bortolotti/Kvyat/Mortara hanno quindi iniziato più tardi il lavoro mattutino fermandosi al 17° posto a +1"6 e con soli 39 giri messi insieme, seguiti dalla Porsche #99 di Proton Competition e dalla Isotta Fraschini, anch'essa intenta ad accumulare chilometraggio.

#777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Clement Mateu, Erwan Bastard, Marco Sorensen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 l'ultima parte di prove ha visto la Aston Martin #777 di D'Station Racing balzare davanti a tutti in 1'54"791, beffando la Ferrari 296 #54 di AF Corse per 0"153 che Davide Rigon aveva messo prima già in avvio di sessione.

Anche qui la maggior parte dei protagonisti si è concentrata sul girare tanto per sistemare al meglio i mezzi con le gomme Goodyear e continuano ad andare bene Corvette e McLaren.

La Z06 #82 di TF Sport è terza, seguita dalla 720S #95 di United Autosports e dalla Aston Martin #27 di Heart of Racing, racchiuse nello spazio di +0"267 dal primato e con dietro ad un paio di decimi la seconda Ferrari di AF Corse marchiata con il #55.

La migliore delle BMW di WRT è la #31 che si piazza nona a 9 decimi tenendosi dietro la Porsche #91 di Manthey EMA e la Lamborghini #60 di Iron Lynx.

Ultimate le preparazioni delle vetture, in Proton Competition hanno finalmente avuto il via libera le Ford Mustang per effettuare i primi giri, dato che la squadra tedesca era stata tra le ultime a ricevere il materiale.

Alle ore 12;00 italiane scatterà la quarta ed ultima sessione del Prologo: in queste 3h non ci saranno i team che hanno girato nella Sessione 1 di lunedì.

FIA WEC - Prologo: Sessione 3