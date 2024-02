WEC | Lamborghini, l'opportunità per fare importanti passi avanti

L'esordio della nuovissima Lamborghini SC63 nel FIA World Endurance Championship si è concluso con buone informazioni raccolte durante il Prologo andato in scena in Qatar tra lunedì e martedì.

La LMDh #63 del Toro preparata dalla Iron Lynx ha completato 196 tornate del Lusail International Circuit nelle tre sessioni cui ha preso parte, con Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat e l'esordiente Edoardo Mortara che alla fine hanno ottenuto un 1'42"556 come miglior crono, senza però cercare il tempo limite.

Gli alfieri di Sant'Agata Bolognese sono ancora alle prime armi con il prototipo telaiato Ligier che per la prima volta nella sua vita affronta una vera e propria competizione.

A parte la sostituzione del differenziale e relativa verifica al cambio, e un problemino al volante sistemati nella serata di lunedì, le operazioni si sono svolte senza particolari intoppi, con l'obiettivo di macinare km per crescere facendo un passo alla volta, come i piloti stessi tengono a sottolineare.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare per il Prologo, considerando che Lusail è una pista nuova per noi, quindi era importante fare giri. La macchina sembra essere abbastanza affidabile e non ha avuto problemi di rilievo, il che è un buon inizio, direi", ammette Bortolotti.

"Ovviamente, vorremmo avere un po' più di prestazioni e lottare con i primi. Non ci siamo ancora arrivati, ma questa è la prima gara e c'è una sorta di processo in corso".

"Dobbiamo tenera la testa bassa e continuare a lavorare, questo è il nostro obiettivo principale e continueremo così nelle Prove Libere".

Anche Kvyat sottolinea che per il momento bisogna tenere a freno la voglia di spingere: "Abbiamo completato un buon numero di giri e anche se non siamo dove vorremmo essere, c'è molto lavoro da fare, il che è interessante".

"Continuiamo a migliorare, le aspettative per la gara non sono altissime in termini di risultati, ma vogliamo fare più giri possibili e imparare la macchina sempre di più. Sarà una grande opportunità per fare importanti passi avanti".

Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat, Lamborghini Iron Lynx Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Alla prima uscita nella serie, Mortara si è dovuto anche ambientare: "Finora è stato davvero bello fare un primo assaggio del FIA WEC, iniziando questo viaggio insieme e provare la macchina in pista con gli altri per valutarne la competitività. Eravamo tutti molto curiosi e anche un po' ansiosi".

"È stato bello vedere che abbiamo avuto un Prologo senza problemi, abbiamo fatto un bel po' di giri. Ora dobbiamo ancora lavorare un po' sulle prestazioni e sul feeling della vettura, ma sono piuttosto ottimista a giudicare dal fatto che per noi è solo l'inizio".