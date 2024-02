Le Mans | Cadillac ci riprova col tridente: "Migliorare il podio"

La Cadillac Racing sarà al via della 24h di Le Mans ancora una volta con il tridente per provare a dare l'assalto al successo nel fine settimana del 15-16 giugno 2024.

Sul Circuit de la Sarthe saranno infatti tre le V-Series.R in azione nella Classe Hypercar, come confermato dall'elenco iscritti pubblicato dall'Automobile Club de l'Ouest e dal FIA World Endurance Championship nella giornata di lunedì.

Oltre alla LMDh telaiata Dallara #2 che prendere parte all'intera stagione della massima serie di durata, come accaduto nel 2023 si aggiungeranno la #3 di Chip Ganassi Racing e la #311 della Action Express Racing.

Al volante della prima vedremo il duo titolare della CGR formato da Earl Bamber ed Alex Lynn, ai quali si aggiungerà Alex Palou, Campione IndyCar che ha fatto la sua prima apparizione con la Cadillac in occasione della 24h di Daytona.

Come sappiamo, per le gare più corte Bamber e Lynn non avranno compagni di squadra, mentre per quelle oltre le 6h riceveranno il supporto di uno dei piloti ufficiali di General Motors, come ad esempio Sébastien Bourdais alla 1812 Km del Qatar della prossima settimana.

Sulla #3 a Le Mans ci saranno lo stesso Bourdais e i suoi compagni IMSA, ovvero Renger Van Der Zande e Scott Dixon, mentre la #311 di AXR - presente grazie all'invito guadagnato tramite il campionato USA - verrà affidata ai titolari della serie americana, Pipo Derani e Jack Aitken, più un terzo concorrente ancora da nominare.

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R di Sebastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon Photo by: JEP / Motorsport Images

“Non vediamo l'ora di tornare con Cadillac a Le Mans e lottare per la vittoria assoluta - afferma Bamber - Sono passati 10 anni da quando un marchio americano riuscì in questa impresa e ci impegneremo al massimo per raggiungere l'obiettivo".

Laura Wontrop Klauser, Responsabile del programma sportivo di GM, aggiunge: "Eravamo entusiasti di partecipare al Centenario di Le Mans nel 2023 e salire sul podio con un'auto nuova di zecca, un nuovo team e nuove regole è stato straordinario".

"Nel 2024 vogliamo continuare così migliorando, useremo gli insegnamenti del 2023 per rafforzare il nostro programma ed essere pronti ad affrontare i migliori al mondo a Le Mans".

John Roth, Vice Presidente Globale di Cadillac: "Siamo entusiasti che Cadillac Racing torni alla 24 Ore di Le Mans con tre vetture che competeranno per la vittoria assoluta nella Classe Hypercar".

"Dopo aver ottenuto il nostro primo podio in questa iconica gara di durata nel 2023, vogliamo ripartire da lì e far vedere tecnologia, innovazione e resistenza della Cadillac V-Series.R, dimostrando al contempo le notevoli capacità e la determinazione dei nostri team".