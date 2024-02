24h di Le Mans | Ecco i 62 iscritti all'edizione 2024

Il FIA World Endurance Championship e l'Automobile Club de l'Ouest hanno pubblicato l'elenco dei 62 iscritti all'edizione 2024 della 24h di Le Mans.

Quest'anno la storica gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe avrà luogo nella settimana del 12-16 giugno e sarà valida come quarto round della massima serie di durata.

Ovviamente il posto è stato assicurato a tutti e 37 i protagonisti del Mondiale, ai quali si sommano gli invitati che hanno usufruito dell'ingresso automatico per via dei risultati conseguiti in pista negli altri campionati presi come riferimento (European Le Mans Series, Le Mans Cup, Asian Le Mans Series ed IMSA SportsCar Championship) dagli organizzatori, oppure che sono emersi in maniera particolare secondo il giudizio di questi ultimi.

Come accade tutti gli anni, e in particolar modo dall'avvento dei nuovi prototipi Hypercar/LMDh, Comitato di Selezione francese ha ovviamente dovuto far fronte alla marea di richieste pervenute da squadre e Costruttori, e alla fine ne sono uscite 23 Hypercar, 16 LMP2 e 23 LMGT3 pronte a darsi battaglia lungo 13,626km del tracciato transalpino.

La partenza della 24H di Le Mans Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: caccia a Ferrari e Toyota

Alle 19 vetture che prendono parte alla stagione intera del WEC se ne aggiungono 4. La Cadillac avrà come lo scorso anno due V-Series.R in più, una iscritta con il #3 dalla Chip Ganassi Racing con dichiarati al volante Sébastien Bourdais/Renger Van Der Zande/Scott Dixon e l'altra è la #311 di Action Express Racing per Pipo Derani/Jack Aitken e un terzo da decidere, auto che ha beneficiato dell'invito tramite IMSA.

Da segnalare che Alex Palou diverrà compagno di Earl Bamber ed Alex Lynn sulla #2 di CGR che corre tutto il Mondiale.

La Porsche aggiungerà la 963 #4 del Team Penske proveniente dall'IMSA, mentre la Lamborghini ha ottenuto l'approvazione della #19 del trio americano Romain Grosjean/Andrea Caldarelli/Matteo Cairoli.

#80 AF Corse Oreca 07 - Gibson of Francois Perrodo, Ben Barnicoat, Norman Nato Photo by: Alexander Trienitz

LMP2: 16 Oreca in battaglia

Quest'anno le LMP2 non fanno più parte del Mondiale, per cui ACO ha dato l'ok a 16 Oreca, di cui 5 erano già sicure tramite gli inviti. Parliamo di United Autosports, due di Algarve Pro Racing (che ha rinunciato al terzo), Cool Racing e AF Corse.

United avrà poi una seconda 07-Gibson, mentre vengono inserite in lista Proton Competition, Vector Sport, AO by TF, Nielsen Racing, Idec Sport, Duqueine Team, DKR Engineering, Inter Europol Competition, Cool Racing e Panis Racing.

#86 GR Racing Ferrari 296 GT3: Michael Wainwright, Benjamin Barker, Riccardo Pera Photo by: Asian Le Mans Series

LMGT3: tante Ferrari tra i 23

Con i 18 del Mondiale già sicuri del posto, sono state inserite altre cinque macchine. Quelle che avevano staccato già un invito sono Proton Competition (Ford Mustang #44) e Inception Racing (McLaren #70).

A queste si uniscono le Ferrari 296 GT3 di JMW Motorsport #66 (confermato Giacomo Petrobelli), GR Racing #86 (Michael Wainwright il primo pilota) e Spirit of Race #155 (Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel).

#5 Proton Competition Porsche 963: Gianmaria Bruni, Neel Jani, Alessio Picariello, Romain Dumas Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LE RISERVE

Come ogni anno ACO e FIA hanno ovviamente una lista di riserve da chiamare nel caso in cui una delle squadre presenti nell'elenco primario non possa prendere parte all'evento.

Per il 2024 avremo 'in panchina' la seconda Porsche 963 #79 della Proton Competition che guida Gimmi Bruni in IMSA come prima nell'ordine di priorità.

Al secondo posto c'è la Oreca LMP2 #43 della Inter Europol Competition, oltre a quelle di Richard Mille by TDS #29 e la #41 di Staysail Motorsport, rispettivamente al sesto e settimo posto.

In mezzo troviamo le LMGT3 di Racing Spirit Of Leman (Aston Martin #72), Kessel Racing #74 e Formula Racing #52, entrambe con le rispettive Ferrari 296.

"La 24 Ore di Le Mans ha raramente visto una griglia di partenza come questa in oltre cento anni. Le più grandi case automobilistiche del mondo saranno a La Sarthe questo giugno. Sono grato ai nostri partner e ai team per essersi uniti per regalarci un altro superbo episodio della storia del motorsport", ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA, ha aggiunto: "La 24 Ore di Le Mans è uno degli eventi più iconici della storia dell'automobilismo e il tradizionale punto focale della stagione del FIA WEC. L'anno scorso ho avuto il piacere di assistere a questa fantastica gara in occasione del suo centenario e non vedo l'ora che arrivi l'edizione di quest'anno, in cui si celebrano i 120 anni della FIA".

"L'elenco degli iscritti è incredibilmente nutrito, con 23 Hypercar di 9 diversi Costruttori a guidare lo schieramento di 62 vetture e 23 LMGT3 che promettono una battaglia ultra-competitiva tra le GT. Le gare di endurance sono oggi in buona salute e questa lista iscritti dimostra che il giusto approccio normativo porterà a un forte interesse e a una grande competizione".

Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance FIA, gli fa eco: "L'annuncio dell'elenco dei partecipanti alla 24 Ore di Le Mans è sempre un momento molto speciale e lo è anche quest'anno. La partecipazione è incredibilmente ricca sia in termini di numeri che di qualità. I numeri delle classi Hypercar e LMGT3 sono semplicemente sbalorditivi".

"Direi che questa è forse la partecipazione più forte di sempre per quanto riguarda la competizione sia per la vittoria assoluta sia per gli onori tra le vetture GT. L'ingresso nella mischia di una forte rappresentanza di LMP2 darà anche ai fan qualcosa in più da seguire e per cui entusiasmarsi. Siamo pronti per un'altra edizione memorabile, non c'è dubbio".

Frédéric Lequien, AD del WEC, chiosa: "La 24 Ore di Le Mans di quest'anno, quarto appuntamento del FIA WEC, sarà a dir poco spettacolare. Con 14 costruttori che partecipano al WEC in questa stagione, più le iscrizioni supplementari, tutto è pronto per un'epoca d'oro nelle gare di durata. Dopo la memorabile celebrazione del Centenario dello scorso anno, sono certo che Le Mans sarà una delle gare più emozionanti della stagione motoristica 2024".

24h di Le Mans: Elenco Iscritti 2024