MotoGP | Vinales guarda indietro: "Austin è stata un miracolo"

A quattro Gran Premi dalla fine della stagione 2024 della MotoGP, Maverick Vinales rimane l'unico pilota in griglia ad essere stato in grado di battere le Ducati quest'anno. Il pilota di Roses ha completato un weekend perfetto ad Austin, al GP delle Americhe, aggiudicandosi sia la Sprint che la gara lunga della domenica.

Ma a parte questo, i piloti della Casa Borgo Panigale hanno dominato la classe regina quest'anno. Se non hanno vinto Pecco Bagnaia (8 volte domenica), Jorge Martin o Enea Bastianini sulla GP24, è stato Marc Marquez a prendere il sopravvento sulla GP23. Nel frattempo, Vinales è stato relegato a fare quello che poteva con un'Aprilia che ha sofferto durante l'anno e che, secondo Aleix Espargaro, ha persino fatto un passo indietro, mentre i suoi rivali hanno continuato a migliorare.

Un altro esempio di sofferenza è stato il Gran Premio del Giappone dello scorso anno. Vinales ha fatto miracoli per portare la RS-GP in prima fila dopo essersi qualificato terzo. Ma le gare sono state completamente diverse: nella Sprint ha chiuso nono, mentre nella gara della domenica è finito per cadere, cosa che lo spagnolo non è abituato a fare quando sono in palio la maggior parte dei punti.

Partendo dalla sua analisi, il pilota di Roses ha voluto essere ottimista sul fatto di non avere segnato in rosso Motegi come possibile pista favorevole, ma non ha nascosto che la Q2 è stata qualcosa di anomalo con una moto che non ha smesso di soffrire: "Di tutte le gare del tour asiatico, so che Mandalika e Phillip Island sono le occasioni per fare bene. Dobbiamo cercare di dimenticare questa gara il più velocemente possibile e concentrarci sulla prossima. Non c'è molto da dire sul fine settimana. Non so nemmeno come ho fatto a portare la moto in prima fila, perché poi siamo tornati alle normali sensazioni del fine settimana: sofferente e soprattutto impossibilitato a difendermi. Fabio Di Giannantonio mi ha passato e sembrava che fossi fermo".

"Perciò mi rifarò alle sensazioni di sabato, quando sono riuscito a sfruttare al meglio la moto. E torniamo a Phillip Island. So perfettamente che le mie due possibilità sono queste. Cercheremo di essere perfetti in Australia. A Mandalika abbiamo perso una buona occasione", ha continuato.

Vinales ha spiegato perché il prossimo appuntamento del calendario potrebbe essere positivo per lui: "È un asfalto nuovo, ed è un circuito dove anche la moto non conta molto. Ovviamente sappiamo che in questo momento c'è un marchio che gioca in un'altra categoria. Ma noi cercheremo di esserci, per vedere se possiamo davvero farcela".

Quel che è certo è che gli Stati Uniti e la doppia vittoria sono ormai lontani per Vinales. Massimo Rivola, CEO del team di Noale, si era spinto a dire che l'Aprilia era la moto migliore. Dopo la domenica in Giappone, Vinales se ne è ricordato e ritiene che il suo capo si sia lasciato trasportare dall'euforia: "È normale, le persone si esaltano troppo. Ad Austin sono riuscito a fare quello che ho fatto qui sabato, a tirare fuori dal cilindro tutto quello che avevo. La verità è che, vista così, Austin è stato un miracolo. Poi siamo arrivati a Jerez ed è stato un disastro".

Per quanto riguarda la caduta, il numero 12 si è rassegnato a descrivere nei dettagli l'accaduto: "Ho sbandato tutto il tempo sul davanti finché non ho perso la moto, non potevo fare altro. È così che vanno le cose". Infine, Vinales ha commentato i problemi ai freni a Motegi: "Qui succede spesso che i freni si surriscaldino, si scaldino.... E, soprattutto, dietro altre moto è molto difficile fermarsi. Per tutto il tempo si chiede molto al freno anteriore, che si surriscalda. Dal secondo run abbiamo deciso di utilizzare i freni più potenti che avevamo. È ovvio. Devi dare molta potenza e non ti fermi. È normale, qui si chiede molto", ha aggiunto.