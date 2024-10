MotoGP | Espargaro soffre con l'Aprilia in Giappone: "Difficile da capire"

Aleix Espargaro era consapevole che il Gran Premio del Giappone a Motegi avrebbe potuto essere difficile per lui, e così è stato. Mentre Maverick Vinales ha trovato delle sensazioni migliori, come in Indonesia e a Misano - riuscendo addirittura a schierarsi in prima fila -, il suo compagno di squadra è partito con il piede sbagliato fin dal venerdì e non è riuscito a ribaltare la situazione.

Il pilota spagnolo è riuscito a chiudere solo 15° in qualifica, mancando il passaggio alla Q1 come terzo pilota Aprilia dietro a Raul Fernandez, terzo, e davanti a Lorenzo Savadori, sostituto di Miguel Oliveira sulla RS-GP di Trackhouse. Partire così indietro ha compromesso la sua prestazione: nella Sprint ha provato a rimontare, ma ha fatto salire la pressione e la temperatura del pneumatico anteriore ed è finito a terra. Nella gara lunga, le cose sono andate un po' meglio per lui e ha potuto concludere al nono posto, come il migliore dei piloti della Casa di Noale dopo la caduta di Vinales.

Il numero 41 ha sofferto ancora una volta: ha chiuso a trenta secondi dal vincitore e a dieci dai piloti che lo hanno preceduto, i ducatisti della Pertamina Enduro VR46, ed è stato appesantito dalla mancanza di grip. Espargaro non riesce a capire la flessione della RS-GP, che potrebbe essere dovuta più che altro al modo in cui gli altri piloti hanno alzato il loro livello, cosa che è particolarmente evidente nel confronto con le Desmosedici GP.

"È andata davvero male", ha esordito Aleix, rassegnato. "È molto difficile da capire e da accettare. Capire, perché è incredibile come si possa avere così poco grip. Sembra che usiamo altre gomme, un altro asfalto... È stato surreale quando Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio mi hanno passato. È difficile capire perché la moto abbia così poco grip".

In effetti, le cattive condizioni della moto lo hanno condizionato anche fisicamente, e ha rischiato di non finire la gara a causa del carburante: "Ho faticato molto. Sono esausto e la moto non gira per niente, niente, niente, niente. A causa della scarsa aderenza, ho sbandato per tutta la gara. Sono arrivato al traguardo per caso, al pelo con il carburante, perché stavo girando con tutti gli allarmi accesi. Quindi è tutto qui"

Quando gli è stato domandato se la moto sia peggiorata, Espargaro ha risposto che è difficile dirlo: "Non so se la moto sia peggiorata qui rispetto al resto della stagione. Mi piacerebbe saperlo. Cerco di interpretarlo, facciamo analisi con la squadra, con gli ingegneri... Ma non riesco a capire se la moto è peggiorata, o se gli altri sono migliorati molto. E noi non siamo riusciti a migliorare, o siamo peggiorati un po'. È davvero difficile da misurare".

Ed è qui che emerge il livello spettacolare dei piloti di Borgo Panigale: "Ora ho molto più spinning, ma perché ora devi andare molto più veloce di prima. I tempi vengono stracciati, le gare diventano più veloci di dieci o dodici secondi. Questo perché quelli che lo fanno, e sono sempre le Ducati, sono in grado di avere molto più grip. Nel motociclismo c'è solo un modo per andare veloci, ed è quello di avere grip. Più grip si ha, più si va veloci. Quindi, loro sono in grado di avere questo grip extra, mentre noi no", ha spiegato in conclusione.