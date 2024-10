MotoGP | Honda ha preso Albesiano, ora deve credere in lui

L'ultimo anno ha visto una serie di importanti cambiamenti ai vertici della HRC. Tuttavia, se si guarda all'effetto che hanno avuto sui risultati delle due squadre nel campionato, è chiaro che tutte queste mosse non hanno funzionato.

È stato durante il Gran Premio del Giappone 2023 che Shinichi Kokubo, fino ad allora Direttore Tecnico Generale della HRC, è stato sostituito da Shin Sato, un altro ingegnere della HRC. Sei mesi dopo, durante i test invernali, è emerso che Tetsuhiro Kuwata, direttore generale dell'intero reparto corse, sarebbe stato sostituito da Taichi Honda, proveniente dalla divisione fuoristrada. Il fatto è che le moto da fuoristrada e i prototipi della MotoGP si assomigliano solo per il numero di ruote, e se i risultati erano pessimi allora, lo sono stati molto di più dopo la ristrutturazione.

A questo punto dell'anno scorso, con 16 Gran Premi disputati e quattro ancora da disputare, il bottino accumulato dai quattro piloti Honda era di 189 punti, con una vittoria di Alex Rins (Austin) e due podi come risultati più significativi. Non va dimenticato che gli infortuni hanno costretto Rins a saltare nove gare e Marquez tre. Allo stesso punto del 2024, i punti dei piloti del marchio sono meno della metà (91 punti), mentre il nono posto di Johann Zarco in Indonesia è l'apice della stagione finora. Nella classifica costruttori il quadro è ancora più doloroso, con la Honda all'ultimo posto con 56 punti, a 41 punti dalla Yamaha, nonostante abbia il doppio dei piloti in griglia.

Il calo delle prestazioni della RC213V rispetto alle moto di riferimento, in particolare la Ducati, può aiutare a capire l'inversione di tendenza rappresentata dall'arrivo di Albesiano. In questo periodo dell'anno scorso, la Honda aveva la possibilità di ingaggiare Gigi Dall'Igna, il guru che negli ultimi due anni ha portato la Ducati ai vertici della categoria. L'accordo è saltato e si è continuato a lavorare come al solito, anche se con qualche sfumatura - la partnership con lo specialista dei telai Kalex è stata rafforzata, ma l'alleanza non si è concretizzata - e ora l'annuncio dell'assunzione dell'ingegnere capo dell'Aprilia manda il messaggio che il contendente più muscoloso del paddock potrebbe finalmente essersi svegliato, anche se in ritardo.

Per un'azienda gelosa della propria filosofia come quella di Tokyo, andare a cercare un nuovo punto di vista, come quello che sicuramente porterà Albesiano, è tremendamente significativo e denota una volontà di cambiamento che finora non si era intuita. Resta da vedere se lo lasceranno lavorare e se gli daranno abbastanza potere da influenzare lo sviluppo del prototipo, ma quello che è chiaro è che prenderlo solo per non crederci non ha alcun senso.

Alberto Puig, director del Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alberto Puig, che dal 2018 ricopre il ruolo di team manager Honda, è stato il responsabile dell'operazione che ha portato al reclutamento dell'italiano e che ha effettuato una ricerca esaustiva per trovare la persona più adatta alla posizione richiesta. Una volta individuato l'obiettivo, ha poi trasmesso la sua proposta ai dirigenti della HRC per l'approvazione.

"Quando si cerca una persona, ci si basa sul suo profilo, sulla sua esperienza e sui suoi risultati. Romano è qui da molto tempo. Ha fatto grandi cose in Aprilia e prima ancora in Cagiva. Ma, a parte il suo curriculum, pensiamo che il suo carattere si adatti molto bene alla mentalità giapponese", ha detto Puig da Motegi questo fine settimana. "L'Aprilia è migliorata molto negli ultimi anni ed è sempre interessante vedere come hanno lavorato i nostri rivali. Questo campionato sta diventando sempre più simile alla Formula 1, dove c'è un continuo ricambio di ingegneri e tecnici", ha aggiunto il catalano, che ha potuto finalmente chiudere un dossier aperto da tempo.

"Era da tempo che pensavamo di ingaggiare qualcuno con le sue caratteristiche, ma non sempre si presenta la situazione giusta. Allo stesso tempo, sappiamo che una sola persona non può ribaltare la situazione da un giorno all'altro", ha avvertito. "L'orgoglio nella competizione è negativo. Se si perde, bisogna ingoiare l'orgoglio e vedere cosa fanno di meglio gli altri. Ci sono momenti in cui devi cambiare la tua filosofia, devi adattarti", ha ammesso Marquez.

Il momento negativo della Honda, con una sola vittoria nelle ultime tre stagioni, e la decisione del #93 di rompere anticipatamente il contratto per passare al Gresini Racing, hanno portato alcune voci nel paddock a chiedere la fine del ciclo di Puig.

Il paddock si è affrettato a cancellare il mandato di Puig. Tuttavia, l'arrivo di Albesiano conferma che non avrebbero potuto sbagliarsi di più e che la fiducia del suo management nella gestione delle due squadre rimane intatta. Per lui, questa manovra ratifica la volontà del marchio giapponese di tornare al posto che gli spetta in termini di storia e di budget: "È vero che il ruolo di Romano sarà molto importante, e che in Europa sarà il nostro punto di riferimento e colui che sarà il veicolo di tutta la nostra comunicazione a livello tecnico".

Questa firma è molto eclatante, ma va interpretata come un'altra fase dell'operazione di ritorno che Honda ha avviato con molti meno vincoli rispetto al passato e con una prospettiva molto più ampia. Tanto che si sta cercando una sede HRC in Europa, un quartier generale delle corse che consentirebbe di accelerare molti protocolli che ora sono ritardati dalla distanza dal Giappone.