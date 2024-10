MotoGP | Pedrosa offre ai rivali di Bagnaia una chiave per batterlo

La battaglia per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martín sarà l'attrazione principale per il resto della stagione 2024 della MotoGP. Dopo il Gran Premio del Giappone, lo spagnolo è ancora in testa al Campionato del Mondo, ma con soli 10 punti di vantaggio sull'italiano, che a Motegi ha offerto una prestazione superba.

Il campione in carica ha conquistato due vittorie impressionanti, mostrando un ritmo difficilmente eguagliabile ed approfittando della caduta di Pedro Acosta nella Sprint di sabato e del fatto che il pilota di San Sebastián de los Reyes è stato costretto a rimontare dopo essersi qualificato in undicesima posizione a causa di una caduta nella Q2.

La sua prestazione in Giappone, mentre insegue il suo terzo titolo consecutivo nella classe regina, ha suscitato ancora una volta gli elogi della sua squadra, la Ducati, del paddock stesso e dei commentatori che seguono il campionato in televisione. Sulla tv spagnola, hanno la fortuna di poter sfruttare le conoscenza di una leggenda come Dani Pedrosa, che ha colto l'occasione per offrire una visione molto interessante su come Bagnaia pianifica le gare.

In Giappone, il pilota torinese ha impostato il tipo di gara che gli piace di più e per il quale orienta la messa a punto della sua Desmosedici GP: cercare una grande partenza - cosa che ha faticato a fare ad Aragon e Misano -, stare davanti, se possibile in testa, come ha fatto domenica, ed ottenere un margine sufficiente con cui giocare nel resto della gara.

Domenica Martin non ha impiegato molto a raggiungere la seconda posizione, ma a quel punto Bagnaia aveva già più di un secondo di vantaggio, che ha potuto gestire. Lo spagnolo ha cercato di avvicinarsi a metà gara e alla fine, ma Bagnaia non ha perso il polso della situazione: ha spinto quando ne aveva bisogno e ha centrato la sua ottava vittoria in una gara lunga del 2024.

Pedrosa ha capito che Martin non poteva fare di più partendo dalla quarta fila dello schieramento, ma ha sottolineato che la chiave principale per tenere testa al pupillo di Valentino Rossi è non fargli affrontare le gare in questo modo: "Guardando queste gare, per tutto l'anno, è molto facile parlare dalla mia posizione. Ma è chiaro che non si può lasciare che Pecco faccia la sua gara", ha esordito il numero 26. "In questo caso, Martin non avrebbe potuto fare meglio, perché partendo undicesimo non avrebbe potuto fare meglio. Ma per tutta la stagione abbiamo visto un Bagnaia che riesce a fare questa gara, che ottiene quel distacco di un secondo e che si trova a suo agio così".

"Tiene un ritmo costante, ha una moto molto ben preparata per farlo, per gestire le gomme. E poi la gara diventa un po' più statica, dove i distacchi sono già stati creati all'inizio. Come potete vedere, tutti guidano allo stesso modo. In alcuni giri qualcuno recupera un decimo di secondo, in altri perde un decimo di secondo. Ma la gara, più o meno, è già fatta", ha proseguito.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Così, il veterano spagnolo ha sottolineato l'importanza per Bagnaia di essere in grado di ottenere un certo margine sugli avversari. Cosa che gli apre le porte per gestire ed ottenere un grande ritmo. Infatti, a 9 giri dalla fine, la produzione televisiva ha mostrato il suo run, ed è stato impressionante, girando quasi sempre sull'1'44" alto. In questo modo, ha offerto un commento chiave per i suoi contendenti.

"Dal quinto giro in poi, i tempi dei giri di Pecco sono tutti racchiusi nello spazio di tre decimi. Non fa un errore in nessuna curva, in nessun giro. Per questo dico che una delle strategie se si vuole lottare contro Pecco Bagnaia è quella di dargli fastidio", ha detto.

Per Pedrosa, la cosa più importante contro Pecco è farlo uscire da questa zona di comfort, e ha citato il suo futuro compagno di squadra alla Ducati Marc Marquez come esempio in questo, per il quale potrebbe essere di vitale importanza quando si affronteranno in pista nel 2025: "Devi trovare un modo per farlo uscire da questa zona in cui è così concentrato, per creargli qualche problema. È lì che un Marc Marquez è più forte. Perché se è sulla tua ruota, riesce a darti fastidio e a non farti fare la tua gara. In questo caso, Pecco è in grado di fare la sua gara e quindi è molto difficile batterlo", ha aggiunto.