MotoGP | Rivola: "Sterlacchini darà una scossa all'Aprilia"

Si pensava che i fuochi d'artificio nel paddock della MotoGP fossero finiti quando gli ultimi tasselli del mercato piloti sono andati al loro posto. Invece sono stati quelli del mercato legato ai tecnici a regalare un finale pirotecnico durante il weekend di Motegi.

In particolare, in casa Aprilia è in arrivo un cambiamento che potremmo quasi definire epocale. Dopo ben 11 anni (ma da una ventina era nel Gruppo Piaggio), infatti, Romano Albesiano ha lasciato la guida del reparto corse di Noale per andare a prendere il ruolo di direttore tecnico alla Honda. Al posto suo, in Veneto, arriverà invece Fabiano Sterlacchini, ex braccio destro di Gigi Dall'Igna in Ducati, che in estate aveva deciso di interrompere anzitempo la collaborazione iniziata nel 2021 con la KTM, dove ricopriva già il ruolo di direttore tecnico.

Inevitabilmente, al CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, è stato chiesto di ripercorrere le tappe che hanno portato a questo inatteso ribaltone, visto che fino a ieri praticamente nessuno aveva neppure ipotizzato questa possibilità nel paddock.

"Il progetto Aprilia Racing ogni anno fa un passo avanti. Noi crediamo molto in questi cambiamenti. Diamo il benvenuto a Sterlacchini. Con due piloti giovani, avere nuova linfa con esperienza in Ducati e KTM è uno stimolo in più. Non possiamo non ringraziare Albesiano per quanto fatto in questi anni. Non dimentichiamo che siamo arrivati a vincere con lui in Argentina, la doppietta a Barcellona l’anno dopo, la gara storica di Vinales ad Austin di quest’anno. A questo punto, serviva una scossa e fare un passo avanti. Allora abbiamo colto questa opportunità", ha spiegato Rivola ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Fabiano Sterlacchini, Technical Director, Aprilia Racing Team

Tra le altre cose, per l'Aprilia sarà quasi come ripartire da zero nel 2025, perché cambierà anche l'intera line-up della squadra ufficiale, con l'uscita di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che faranno posto al leader iridato Jorge Martin e a Marco Bezzecchi.

"In questo mondo qui ogni tanto dei rischi vanno presi. Non credo che avere piloti di quel livello sia rischioso. Credo che un tecnico di assoluto valore non sia rischioso. Forse la tempistica lo è, perché hai una aspettativa molto alta e all’inizio probabilmente ci vorrà qualcosina, ma non è una scusa. Abbiamo tutti gli elementi per continuare la nostra crescita. Abbiamo tutto per essere ottimisti. Dobbiamo solo finire al meglio queste gare per noi, per Albesiano e soprattutto per Aprilia Racing e per il gruppo Piaggio".

Quando poi gli è stato domandato perché abbia deciso di puntare proprio su Sterlacchini, Rivola ha spiegato: "Sicuramente quando uno fa esperienza in altre factory porta con sé un bagaglio che noi non possiamo avere. Al tempo stesso, lui non può avere il nostro. Sicuramente può essere utile per aprire la visione di ognuno di noi e darci nuovi punti di vista. Non posso fare altro che dargli il benvenuto ed essere contento per i passi che stiamo facendo. Può essere un rischio? Io credo molto nel lavoro delle persone, credo che l'azienda sia molto più della persona; quindi, non c’è alcun 'one man show'. Alla fine, il lavoro deve pagare".

In MotoGP non esiste il concetto di "gardening" che c'è in Formula 1, quindi Sterlacchini sarà al lavoro con l'Aprilia fin dai test di Valencia e lo stesso varrà per Albesiano con la Honda.

"Dobbiamo essere veloci, perché per quanto sia romanticamente difficile vedere Albesiano andare via dopo 20 anni in questo gruppo, al tempo stesso dobbiamo partire il prima possibile. Quindi, dai test di Valencia vedremo delle facce nuove. Io e Paolo Bonora dovremo essere bravi a tenere il gruppo più unito sin da subito, ma credo che la motivazione sia la cosa che proprio non mancherà. Ce la caveremo", ha concluso Rivola.