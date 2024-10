MotoGP | Sorpresa Albesiano: va in HRC, in Aprilia lo sostituisce Sterlacchini

Se il mercato piloti è ormai concluso e tutte le caselle sono al proprio posto, quello di tecnici e figure chiave dei team è ancora in pieno fermento. A sorpresa, Aprilia ha annunciato oggi la fine del rapporto con Romano Albesiano al termine di questa stagione. Colui che è stato Direttore tecnico del team di Noale per ben 11 anni, passerà dal 2025 a ricoprire lo stesso ruolo nel team HRC.

L’annuncio ufficiale è arrivato proprio poco fa, con un comunicato di Aprilia che non solo annuncia l’addio di Albesiano, ma ufficializza il suo sostituto. Dal prossimo anno, vedremo nel box della Casa di Noale Fabiano Sterlacchini, ex Direttore tecnico Ducati e KTM, con cui ha concluso i rapporti proprio a metà di quest’anno.

“Aprilia Racing è orgogliosa di annunciare che Fabiano Sterlacchini ricoprirà l’incarico di Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre 2024”, si legge nella nota diffusa da Aprilia, che ufficializza l’arrivo di Sterlacchini, presente nel box già dai primi test di Valencia il prossimo novembre. “L’arrivo di Fabiano è un altro passo importante verso un ulteriore rafforzamento del progetto MotoGP dopo l’ingaggio di due piloti, giovani e di talento, come Jorge Martín e Marco Bezzecchi”.

Fabiano Sterlacchini, KTM Factory Racing_Capo della tecnologia Foto di: KTM Images

Sterlacchini raccoglierà il testimone pesante di Albesiano, che ha guidato il gruppo tecnico Aprilia per diversi anni. Dopo l’esperienza in KTM conclusa anzitempo, Fabiano torna in un team tutto italiano, dove troverà un ambiente già predisposto all’avanzamento e al progresso, essendo stato pioniere in diverse aree.

La nota si conclude con un ringraziamento ad Albesiano, che per molti anni è stato parte integrante della Casa di Noale, offrendo un contributo importante allo sviluppo della RS-GP. Il Direttore tecnico Aprilia ha reso il prototipo pioniere di una MotoGP che sta guardando molto al lavoro e ai progressi tecnologici e aerodinamici dell’Aprilia, gioiello nato anche dalla mente di Albesiano: “Aprilia Racing ringrazia Romano Albesiano per gli 11 anni passati come Direttore Tecnico del Team nonché per i 20 anni passati nel Gruppo Piaggio”.

Il compito che verrà affidato ad Albesiano nel 2025 sarà importante e delicato: la Honda sta mettendo in atto una grande ristrutturazione per provare a tornare ai fasti di un tempo. Proprio ieri, Motorsport.com ha anticipato che Ken Kawauchi, fino ad ora Direttore tecnico HRC, è stato spostato al test team. Così, Albesiano prenderà il suo posto, ereditando una carica pesante in una struttura che sta provando in ogni modo a ritornare competitiva.

“Honda Racing Corporation è lieta di annunciare l’arrivo di Romano Albesiano come Direttore tecnico. A partire dal 2025, Albesiano supervisionerà il progetto MotoGP di HRC e il continuo sviluppo della Honda RC213V come Direttore tecnico. L’italiano si unisce a HRC con tre decenni di esperienza nelle due ruote e nelle corse, avendo trascorso gli ultimi 11 anni come parte del progetto Aprilia MotoGP”, si legge nel comunicato diffuso da Honda.