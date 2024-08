MotoGP | Ufficiale: Aldeguer correrà con Gresini nel 2025 e nel 2026

La griglia di partenza della MotoGP 2025 ormai è definita quasi completamente. Questa mattina, infatti, si è riempita anche una delle ultime caselle disponibili, anche se ormai era già qualche settimana che pareva già praticamente certo che il futuro di Fermin Aldeguer sarebbe stato al Gresini Racing.

Il pilota spagnolo, astro nascente della Moto2 con il team Speed Up di Luca Boscoscuro, che ad onor del vero quest'anno sta vivendo una stagione un pochino al di sotto delle aspettative (anche se ha ottenuto due vittorie), aveva già firmato un accordo con la Ducati all'inizio dell'anno e ora la Casa di Borgo Panigale ha deciso di appoggiarlo per i prossimi due anni alla squadra faentina, con la quale ha prolungato il rapporto di collaborazione anche per la stagione 2026.

"Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia Gresini, è un’opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia. Spero di adattarmi rapidamente alla GP24, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c’è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno. Un ringraziamento a Nadia e a Gigi per la fiducia, sarà ripagata", ha detto Aldeguer.

Luigi Dall'igna, General manager Ducati Corse, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing Foto di: Team Gresini

"La famiglia è il concetto su cui si basa la nostra squadra e in generale la nostra storia nel mondiale. È un grande piacere per noi accogliere uno dei giovani più promettenti del Campionato e sarà nostro compito proteggerlo e farlo crescere fino ai risultati che da sempre ci contraddistinguono. Sarà con noi per le prossime due stagioni e anche Ducati rimarrà nel nostro box almeno fino al 2026. Quindi siamo doppiamente felici, benvenuto Fermin!", ha aggiunto Nadia Padovani, proprietaria del Gresini Racing.

"Siamo davvero felici di poter proseguire la nostra collaborazione con la famiglia Gresini fino al 2026. Il team capitanato da Nadia ha saputo raggiungere traguardi importanti in questi anni, dimostrando tutta la sua forza e la sua professionalità. Il Team Gresini Racing è anche riuscito a portare al successo piloti diversi, alcuni molto giovani. Per questo, siamo sicuri sia la struttura ideale per accogliere Fermín Aldeguer e accompagnarlo nel suo debutto in MotoGP. Ringrazio ancora una volta Nadia e tutta la famiglia Gresini. Non vediamo l’ora di vivere altre importanti emozioni insieme", ha concluso Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse.

Allo stato attuale, restano ancora tre posti liberi sullo schieramento, anche se mancherebbe solamente l'ufficialità dei nomi dei destinatari. La seconda Honda della Team LCR dovrebbe essere affidata al rookie Somkiat Chantra, che farà il salto dalla Moto2. Il rinnovato Pramac Racing, che il prossimo anno farà il passaggio da Ducati a Yamaha, dovrebbe invece puntare sull'esperienza della coppia formata da Miguel Oliveira e Jack Miller.