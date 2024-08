MotoGP | Honda: Mir e Marini felici del probabile arrivo di Sterlacchini

Alla vigilia del Gran Premio d’Austria, Motorsport.com ha anticipato le negoziazioni tra Fabiano Sterlacchini e Honda, che potrebbero concludersi con l’arrivo dell’ingegnere italiano nel team dell’ala dorata per il prossimo anno.

Sterlacchini, braccio destro di Gigi Dall’Igna in Ducati fino a tre anni fa, è passato in KTM nel 2021 per guidare il progetto austriaco in MotoGP e portarlo fino alla fase successiva. Tuttavia, KTM ha annunciato lo scorso mese di non essere riuscita ad arrivare a un accordo per il rinnovo con l’ingegnere.

In attesa che venga confermato il suo approdo in Honda, cosa che non avverrà fino alla fine di questa stagione o all’inizio del prossimo anno, i piloti ufficiali Honda hanno affermato di essere contenti di fronte alla possibilità che qualcuno con tanta esperienza e informazione da Ducati e KTM si unisca alla causa.

Fabiano Sterlacchini, KTM Factory Racing_Capo della tecnologia Foto di: KTM Images

I piloti HRC lo vedono come un movimento molto positivo

“Non lo conosco personalmente, ma penso che il suo arrivo sarebbe fantastico. Abbiamo bisogno di aiuto da parte di gente competente che viene da fuori per sviluppare questo progetto; persone che possano aiutare i giapponesi a evolvere questa moto nel modo migliore”, ha affermato Joan Mir quando Motorsport.com gli ha posto la domanda al Red Bull Ring. “Questo è ciò che volevamo dall’inizio e penso che Honda stia capendo come si fanno le cose”.

Anche il suo compagno di squadra Luca Marini è della stessa idea, anche se ha voluto rimanere vago e ha preferito non dare per scontato che lavorerà con Sterlacchini: “Non ho parlato con nessuno, non ho notizie a riguardo. Ma è un grande ingegnere, sa molto di Ducati, ha seguito molto bene il progetto in KTM e penso che abbia fatto cose positive perché la KTM va molto veloce. Tutti i vertici Honda stanno lavorando per cambiare le cose e tornare a vincere, questa è una buona opzione. Se si concludesse, sarebbe una notizia fantastica”.

Pol Espargaro, che è stato due stagioni in Honda prima di tornare l’anno scorso in KTM, dove ora è tester, ha sottolineato che “Fabiano è molto intelligente, competente e bravo. In Honda hanno bisogno di qualcuno così, perché è un leader dentro la fabbrica, con gli ingegneri. Questo è ciò di cui Honda ha bisogno, di un europeo che tenga le redini”.