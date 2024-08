MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Aragon

La fase europea della MotoGP 2024 sta arrivando agli sgoccioli: prima dell'attesissimo doppio appuntamento previsto a Misano, questo fine settimana il Mondiale delle due ruote fa tappa a Motorland Aragon, dove ritorna dopo due anni. Nel 2023, infatti, il GP di Aragon non aveva fatto parte del calendario.

A nove gare dal termine, al comando della classifica iridata c'è Pecco Bagnaia, anche se con appena 5 punti di margine nei confronti del rivale Jorge Martin. Il campione del mondo in carica si è ripreso la leadership due settimane fa in Austria, dove ha piazzato una bellissima doppietta, entrando a far parte della top 10 all-time della classe regina con il suo 25° successo.

Per il piemontese si tratta di una pista speciale, visto che è proprio ad Aragon che nel 2021 è salito sul gradino più alto del podio per la prima volta. Nel 2022 poi si è dovuto accontentare della piazza d'onore, ma alle spalle del suo compagno di box Enea Bastianini, che a sua volta apprezza il saliscendi spagnolo, quindi potrebbe anche essere un bell'alleato.

Di contro, è un tracciato che non è mai stato troppo amico di "Martinator", che in tutta la sua carriera nel Motomondiale è salito sul podio solamente in due occasioni: quando ha vinto in Moto3 nel 2018, l'anno del suo titolo iridato, e quando si è piazzato terzo in Moto2 nel 2020. In MotoGP invece per ora ha colto solamente un nono ed un sesto posto.

Ma c'è da scommettere che quest'anno proverà ad andare oltre i suoi limiti per tenere viva la battaglia iridata. A maggior ragione ora che ha bisogno di una reazione dopo essersi inchinato a Bagnaia sia nella Sprint che nella gara lunga del Red Bull Ring.

Come sempre, poi, bisognerà tenere d'occhio anche Marc Marquez, ancora alla ricerca della sua prima affermazione in sella alla Ducati. Un qualcosa che sembra quasi allontanarsi più che avvicinarsi, con la forbice tra le GP24 e le GP23 che pare essersi aperta in questa seconda parte di stagione. Tuttavia, conoscendo il carattere dell'otto volte campione del mondo, si può ipotizzare che si arrenderà all'idea di non riuscirci solo dopo la bandiera a scacchi dell'ultima gara a Valencia.

La concorrenza poi vorrà provare a rispondere alla Ducati dopo che in Austria il primo degli "altri" Brad Binder si è visto rifilare ben 18 secondi con la sua KTM, pur avendo chiuso quinto. Ma anche l'Aprilia proverà a riavvicinarsi su una pista sulla carta più amica rispetto a quella di Spielberg. Inoltre sarà interessante capire se il test privato della scorsa settimana a Misano possa aver aiutato la Honda e la Yamaha a trovare qualche novità interessante per fare un salto di qualità e lasciare il fondo dello schieramento.

Di seguito, potete trovare il programma completo, la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Aragon



Il Gran Premio di Aragon si disputerà con il tradizionale format europeo della MotoGP, quindi con la Sprint che scatterà alle ore 15 di sabato e la gara lunga che invece prenderà il via alle 14 di domenica. Questo fine settimana però non ci sarà la MotoE, che tornerà in pista a Misano per il gran finale stagionale.

Venerdì 30 agosto

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 31 agosto



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 1 settembre



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Aragon



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi (Moto3 alle 14:00; Moto2 alle 15:15; MotoGP alle 17:00).

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Aragon



Sabato 31 agosto



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 1 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Motorland Aragon

Quando si è diffusa la sensazione che il mitico circuito cittadino di Alcaniz fosse troppo pericoloso, è stato lanciato il progetto Motorland Aragon, che è stato costruito nel 2009 ed è arrivato nel calendario della MotoGP nel 2010. Nel suo primo anno di vita, il 2010, ha ricevuto il premio come miglior circuito della stagione.

Il tracciato di Aragon, lungo 5,077 km, è stato progettato dal famoso Hermann Tilke, autore di numerosi circuiti di F1. Ha 17 curve e le sue salite e discese sono molto apprezzate da piloti e tifosi. Si trova alla periferia di Alcaniz e dal 2010 ha perso l'appuntamento annuale con il Campionato del mondo solo nel 2023, quando è stato eliminato dal calendario. Tuttavia, è stato riasfaltato per il suo ritorno e ha firmato con Dorna per continuare almeno fino al 2026.

La Sprint della MotoGP ad Aragon si svolgerà sabato sulla distanza di 11 giri e la gara principale domenica sulla durata di 23 giri. La gara della Moto3 è in programma domenica con 17 giri e la gara della Moto2 domenica con 19 giri.