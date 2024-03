MotoGP | Secondo KTM “Marquez e Ducati sono un pericolo reale”

KTM si è rafforzata in questa stagione con la promozione in MotoGP del pilota spagnolo Pedro Acosta, campione del mondo Moto2 nel 2023 e campione del mondo Moto3 nel 2021. Lo spagnolo ha conquistato due titoli in tre anni.

Con l'ingresso del giovane talento murciano nel team satellite GasGas, che quest'anno riceverà lo stesso trattamento e lo stesso equipaggiamento del team ufficiale, la KTM spera di poter tenere il passo della Ducati e di sfidarla per il titolo mondiale. Si tratta di un obiettivo ambizioso, soprattutto se si considera che la scorsa stagione le moto arancioni non hanno vinto nemmeno una gara.

Pit Beirer, direttore sportivo di KTM, spera che questa stagione possa cambiare radicalmente. In un incontro con i media tedeschi, l'ex pilota di motocross ha dichiarato che la nuova stella del marchio, Pedro Acosta, ha avuto una pre-stagione "incredibile", che ha sorpreso per il suo metodo di lavoro e la sua maturità, nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni.

Inoltre, Beirer vede una crescita costante nello sviluppo della RC16 e un miglioramento delle prestazioni del suo pilota di punta, Brad Binder, che nella scorsa stagione è stato costantemente in lotta per il podio, ma non ha avuto fortuna.

Pit Beirer, director de Red Bull KTM Motorsports Photo by: KTM Images

Oltre ai rivali attesi per KTM, come i piloti ufficiali Ducati con il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini oppure Jorge Martin, vicecampione del mondo 2023, anche lui in sella a una Desmosedici GP24, Beirer vede un nuovo rivale per i suoi piloti, Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, dopo undici anni con la Honda ufficiale, debutterà quest'anno su una Ducati GP23 per il team satellite Gresini, una situazione dalla quale Beirer capisce che sarà "un pericolo reale".

"Marc Márquez sarà competitivo sulla Ducati fin dal primo giorno", afferma senza esitazione l'ex pilota di motocross, ora nel ruolo di direttore sportivo della KTM. "Marc è un pilota brillante e ora ha una moto molto potente. Questa combinazione sarà molto pericolosa", avverte il tedesco.

Sebbene molti puntino su Marquez per una sfida al titolo nella sua prima stagione con Gresini, Beirer è più cauto su questa possibilità. Marc sarà senza dubbio un rivale molto pericoloso, "ma non credo che sarà il nuovo numero uno della Ducati e che farà un salto di qualità", ragiona.

Per Beirer, il livello del campionato, in questo momento, è molto alto e crede che la rivalità che Márquez avrà sarà feroce. “Avrà una forte concorrenza nel suo settore (Ducati). Pecco è un campione incredibile, Jorge ha il coltello tra i denti. Ma c'è anche Brad con la nostra moto. Non mi aspetto uno spettacolo individuale da Marc. Ma sarà competitivo fin dal primo giorno", dice Beirer.