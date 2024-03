MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Qatar

L'attesa è finita. Dopo la Formula 1, questo fine settimana torna a fare sul serio anche la MotoGP, con il circuito di Lusail che ospita il round inaugurale della stagione 2024, il Gran Premio del Qatar. Tutte le squadre hanno già dei riferimenti importanti su questa pista, visto che è proprio sul tracciato qatariota che si sono svolti gli ultimi test pre-campionato. Alla luce di quello che abbiamo visto in quelle due giornate, verrebbe da dire che c'è il rischio di ripartire esattamente da dove abbiamo lasciato.

La stagione 2023 si è conclusa con il secondo titolo iridato di Pecco Bagnaia, che ha anche vinto la gara finale a Valencia. E il pilota della Ducati è stato anche il mattatore dell'inverno, realizzando il miglior tempo sia in Malesia che in Qatar e polverizzando in entrambi i casi il record della pista di ben otto decimi.

La Ducati sembra aver fatto un salto importante con la GP24, perché anche Enea Bastianini e Jorge Martin sono stati molto competitivi, ma dovrà confermarlo anche in un weekend vero e proprio. Senza sottovalutare la nuova minaccia interna che porta il nome di Marc Marquez, che dopo 11 stagioni ha "tradito" la Honda per salire sulla GP23 del Gresini Racing. L'otto volte campione del mondo ha forse faticato più del previsto per prendere le misure alla Desmosedici, ma c'è da scommettere che proverà subito a lasciare un segno sulla Rossa.

I test hanno detto che i primi inseguitori delle Ducati potrebbero essere Aleix Espargaro e l'Aprilia, con la Casa di Noale che sembra aver fatto un passo avanti importante, soprattutto grazie alle tante novità introdotte a livello aerodinamico. Ma attenzione a non sottovalutare la KTM, che a sua volta vuole dare battaglia con Brad Binder, ma anche con l'attesissimo rookie Pedro Acosta, che ha già dimostrato di poter essere molto veloce in sella alla RC16.

Il weekend di gara poi ci darà modo di pesare anche i progressi fatti da Honda e Yamaha. E' innegabile che i due marchi giapponesi abbiano lavorato tanto durante la pausa invernale per far crescere le loro moto, ma la strada per tornare al vertice sembra ancora lunga. Quanto ce lo inizierà a dire questo fine settimana.

In attesa di entrare nel vivo, di seguito trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio del Qatar



Il circuito di Lusail torna ad ospitare la gara inaugurale del Mondiale MotoGP e ad attendere i piloti del Motomondiale c'è il format diventato tradizionale lo scorso anno. Come da tradizione, in Qatar però si corre in nottura e, complice anche il fuso orario, la Sprint scatterà sabato quando in Italia saranno le 17 e la gara lunga alle 18 di domenica.

Venerdì 8 marzo



FP1 Moto3: 12:00-12:35

FP1 Moto2: 12:50-13:30

FP1 MotoGP: 13:45-14:30

FP2 Moto3: 16:15-16:50

FP2 Moto2: 17:05-17:45

P MotoGP: 18:00-19:00

Sabato 9 marzo



FP3 Moto3: 10:30-11:00

FP3 Moto2: 11:15-11:45

FP2 MotoGP: 12:00-12:30

Qualifiche MotoGP: 12:40-13:20

Qualifiche Moto3: 14:50-15:30

Qualifiche Moto2: 15:45-16:25

Sprint MotoGP: 17:00

Domenica 10 marzo



Warm-Up MotoGP: 13:40-13:50

Gara Moto3: 15:00

Gara Moto2: 16:15

Gara MotoGP: 18:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio del Qatar



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 ore 17:05; Moto2 ore 18:20; MotoGP ore 20:05).

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Qatar



Sabato 9 marzo



Qualifiche MotoGP: dalle ore 12:10

Sprint MotoGP: dalle ore 16:30

Domenica 10 marzo



Gara MotoGP: dalle ore 17:30

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Lusail

Il Circuito Internazionale di Lusail è una pista molto amata dai piloti e dai team della MotoGP. Infatti, vi si sono svolti gli ultimi giorni dei test pre-stagionali per il 2024. Dopo essere stato spostato nella parte finale del calendario nel 2023 per consentire i lavori in pista, Lusail è ancora una volta la sede di apertura della stagione. Questo fine settimana segnerà anche il 20° anniversario della sua inclusione nel Campionato del Mondo.