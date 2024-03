MotoGP | Ducati annuncia il rinnovo biennale di Pecco Bagnaia

Anche se la notizia ha richiesto un po' più di tempo del previsto per essere confermata, le previsioni di Gigi Dall'Igna, direttore generale del reparto corse di Borgo Panigale, sono state confermate e il marchio bolognese ha potuto ufficializzare la continuità del rapporto con Bagnaia prima dell'inizio del Campionato del Mondo in Qatar questo fine settimana.

Il 27enne torinese, tre volte campione del mondo (una in Moto2), si legherà così a medio termine alla struttura che gli ha dato l'opportunità di debuttare nella classe regina (2019), con Pramac, e con la quale si è preso la corona iridata nelle ultime due stagioni.

Il clamoroso successo di Bagnaia, la velocità esibita nei test pre-stagionali e l'evidente passo avanti del prototipo 2024, invitavano a pensare che il rinnovo dovesse essere scontato. Anche se ci è voluto un po' più tempo del previsto, l'annuncio è stato finalmente dato prima della partenza per il Qatar.

"Sono molto felice di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni. Indossare questi colori è un onore per me. È fantastico ed è motivo di orgoglio. Insieme alla Ducati, alla mia squadra e a tutte le persone di Ducati Corse siamo riusciti a fare cose incredibili e in questi tre anni che ci aspettano (compreso il 2024) continueremo a dare il massimo per cercare di ottenere altri successi", ha detto Bagnaia nel comunicato ufficiale inviato dal marchio.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pecco è stato il primo italiano a vincere un titolo mondiale della MotoGP con una moto italiana. Insieme abbiamo portato a Bologna un Campionato del Mondo che non vincevamo da 15 anni. È un due volte campione e più volte ha dimostrato di meritare il numero 1 sulla sua carena", ha aggiunto Dall'Igna.

Sebbene i termini del contratto siano strettamente confidenziali, la politica salariale del costruttore italiano suggerisce che il #1 guadagnerà circa sette milioni di euro come stipendio base, a cui si aggiungerà un importo variabile a seconda dei risultati. Se Bagnaia dovesse vincere il suo terzo Campionato del Mondo consecutivo, il suo stipendio si aggirerebbe probabilmente intorno ai dieci milioni di euro.

Risolta la pratica più importante, la principale incognita nell'universo Ducati diventa l'identità del pilota che occuperà l'altro lato del box del team ufficiale, attualmente occupato da Enea Bastianini. Lo stesso Enea Bastianini, Jorge Martin e molto probabilmente Marc Márquez sono tutti in corsa per quel posto, a patto che lo spagnolo sia in grado di soddisfare le aspettative generate dal suo passaggio al Gresini Racing, dove avrà a disposizione una Ducati dello scorso anno.