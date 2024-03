MotoGP | Marquez tranquillo: “Abbiamo fatto una grande pre-stagione”

Dopo un lungo inverno, la prima settimana della stagione 2024 della MotoGP è finalmente arrivata, con il Gran Premio del Qatar che questo weekend darà il via a una stagione entusiasmante. Anche se non è l'unico su cui puntare i riflettori, il debutto di Marc Marquez sulla Ducati del team Gresini è uno degli eventi più importanti non solo della stagione, ma anche, probabilmente, dell'era dei quattro tempi.

In un video promozionale per il suo fan club, Marc ha dichiarato: "È un anno importante per me, abbiamo scommesso molto", ha detto il pilota spagnolo in riferimento al suo addio dalla Honda, dove ha corso dal suo debutto nella classe regina nel 2013 fino alla fine del 2023.

Tuttavia, la mancanza di risultati e, soprattutto, le scarse prospettive della moto giapponese di colmare il divario che lo separava dai principali costruttori europei, in particolare la Ducati, hanno indotto Marc a strappare il suo contratto con la Honda un anno prima della scadenza, per approdare a una struttura privata e, sicuramente, una delle più austere della categoria. L'unico modo per il pilota numero 93 di ottenere una Ducati, anche se come team satellite, dall'anno precedente (GP23).

Una manovra importante sulla quale, come sottolinea lo stesso Marc, "abbiamo puntato molto", consapevoli che ci sono tante possibilità che vada bene quanto che non vada come ci si aspettava, soprattutto perché il livello degli avversari è molto alto, e il gran numero di piloti veloci che corrono con la Ducati rende la competizione terrificante.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Una grande pre-stagione" per Márquez

In mezzo a tutto questo, alcuni giorni fa alcune notizie non confermate hanno suggerito che Márquez, che ha subito quattro operazioni al braccio destro tra il 2020 e il 2022, non ha recuperato completamente da quell'infortunio e che questo è stato il motivo delle sue discrete prestazioni nei test invernali.

Il pilota, durante la presentazione della squadra lo scorso gennaio, si è detto soddisfatto: "Finalmente ho avuto un inverno normale, è stato qualcosa di importante perché dal 2018 ho fatto riabilitazione ogni inverno, alla spalla e al braccio. Ho avuto un inverno normale e cercherò di stare lontano dagli infortuni. Negli ultimi anni è stato un incubo, ho avuto infortuni anche nel 2023", ha ammesso, ricordando di essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per una sindrome compartimentale dopo la fine della stagione.

Pantallazo del fan club de Márquez, en el que asegura que ha hecho "una gran pretemporada" Photo by: Weare93

Una sensazione positiva che è andata oltre domenica, quando il pilota ha dichiarato: "Abbiamo avuto un ottimo precampionato", il che dovrebbe chiarire ogni dubbio sulla sua condizione fisica. Marc è stanco di tante cadute e ha deciso di cercare di evitarle il più possibile. Infatti, solo nell'ultimo giorno del precampionato è caduto.

"Non c'è nessun segreto. Durante l'intero precampionato sono stato molto calmo, ma oggi era il giorno giusto per aumentare il rischio e attaccare", ha spiegato Marc dopo aver concluso i test in Qatar con il quarto tempo. "La prima caduta è arrivata, ma è normale", ha detto il catalano, che dal 2018 non era mai arrivato fisicamente "pulito" ai test pre-stagionali.

Gli infortuni di Marquez dal 2018

-4 dicembre 2018: dopo diverse lussazioni durante la stagione, si sottopone a un intervento chirurgico alla spalla sinistra.

-27 novembre 2019: subisce due lussazioni alla spalla destra e si sottopone a un'operazione "preventiva" per evitare gli stessi problemi dell'altro braccio.

-29 luglio 2020: ha una brutta caduta a Jerez e si frattura l'omero destro. Si sottopone a un'operazione due giorni dopo per l'applicazione di una placca e tenta di rientrare sei giorni dopo la caduta, ma rinuncia a causa del dolore.

-3 agosto 2020: indebolito dal rientro prematuro, la placca dell'omero si rompe durante un incidente domestico e deve essere sostituita con un nuovo intervento.

-3 dicembre 2020: affetto da pseudartrosi (scarsa calcificazione dell'osso), viene sottoposto a un innesto osseo con osso pelvico e la placca viene sostituita durante un'operazione di otto ore. Viene riscontrata un'infezione che lo costringe a sottoporsi a un trattamento antibiotico per diversi mesi, anche dopo il suo ritorno in pista.

-2 novembre 2021: dopo aver saltato le prime due gare dell'anno, riesce a recuperare e conquista tre vittorie, ma è costretto a saltare gli ultimi due Gran Premi a causa di una caduta in prova che gli provoca una commozione cerebrale e un episodio di diplopia (visione offuscata), problema di cui aveva già sofferto nel 2011 quando correva in Moto2.

-20 marzo 2022: dopo una forte caduta a Mandalika, subisce un'altra commozione cerebrale e deve abbandonare la gara. Un nuovo episodio di diplopia lo costringe a saltare il GP di Argentina.

-2 giugno 2022: il movimento del braccio destro era troppo limitato dopo l'infortunio del 2020 e si sottopose a una quarta operazione all'omero, che aveva subito una rotazione di oltre 30 gradi, per riportare l'osso nella sua posizione corretta. Dopo questa importante operazione, durata tre ore presso la Mayo Clinic di Rochester, ha saltato altre sei gare.

-26 marzo 2023: dopo un incidente con Miguel Oliveira a Portimao, Marquez deve sottoporsi a un intervento chirurgico al primo osso metacarpale del pollice della mano destra. Si ritira dalle tre gare successive.

-18 giugno 2023: Marquez cade cinque volte prima della gara e decide di ritirarsi dal GP di Germania. Una settimana dopo, ad Assen, interrompe nuovamente il suo weekend prima della gara, a causa di un infortunio alla caviglia e di una costola incrinata che gli rende difficile respirare sulla moto.

-29 novembre 2023: nonostante abbia cercato di tenerlo nascosto, un episodio di sindrome compartimentale disturba il pilota per tutta la parte finale della stagione e decide infine di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema e arrivare "pulito" alla pre-stagione 2024.