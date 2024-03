MotoGP | Morbidelli vuole ispirarsi a Pecco e Martin con la Ducati

Nello sport, a volte la memoria può essere corta, ma alcuni ricorderanno senza dubbio la competitività dimostrata da Franco Morbidelli nel 2020, quando nella seconda parte di stagione è emerso come un candidato al titolo mentre correva con l’allora team Petronas, satellite Yamaha. Solido ed efficiente, ha vinto tre gare con la sua vecchia M1, sfidando Joan Mir fino al penultimo round e finendo secondo in campionato.

La sua situazione è cambiata radicalmente nei mesi successivi. Presentato da alcuni rivali come l'uomo da battere nel 2021, in realtà quell'inverno ha avuto un infortunio al ginocchio che successivamente avrebbe avuto gravi conseguenze, con un'operazione e diverse settimane di assenza nell'estate successiva. Nel frattempo, Maverick Vinales e la Yamaha si erano separati e Morbidelli era tornato nel team ufficiale Yamaha, con un salto di qualità tecnica verso la moto più avanzata.

Il pilota romano non ha poi tardato a comprendere le critiche che stavano già arrivando dalla prima coppia di piloti ufficiali scelti dal costruttore quell'anno. La Yamaha, un tempo elogiata per la sua fluidità e maneggevolezza, stava diventando sempre più rigida. La vecchia moto "facile" ora richiedeva una guida aggressiva... e i problemi erano solo all'inizio.

Così, Franco Morbidelli ha passato i due anni successivi a cercare di trovare la chiave di questa M1, senza successo. Solo le piste con poco grip gli permettevano di distinguersi dalla massa, ma nel complesso ha ricoperto il suo ruolo di pilota ufficiale con grande difficoltà. Gli alti e bassi del mercato alla fine hanno giocato a suo favore, e ora è sulla moto dei sogni di tutti che sta cercando di rilanciare la sua carriera.

Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Anche se un infortunio quest'inverno gli ha impedito di prepararsi adeguatamente per la sua prima stagione con la Ducati, l'italiano spera comunque di trovare il suo posto in un gruppo che, gara dopo gara, ha dimostrato di poter vincere sia con il modello più avanzato che con quello precedente.

"È un'opportunità fantastica per me, dopo alcuni anni di difficoltà. È davvero bello per me salire sulla moto migliore e avere l'opportunità di provare questa grande moto. Cercherò di ottenere buoni risultati e di essere molto veloce nel corso della stagione", ha affermato Franco Morbidelli durante la presentazione ufficiale del team Pramac in Bahrain della scorsa settimana.

Ora deve capire come guidare la Desmosedici, una moto che ha monopolizzato le posizioni di vertice negli ultimi tre anni, ma che richiede uno stile di guida a priori più aggressivo del suo. "Oggi c'è uno stile per essere veloci, è quello che hanno Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ma lo stile con cui ho vinto è un po' diverso e può ancora essere efficace. Credo che Fabio Di Giannantonio sia in grado di esprimere questo stile, fatto di velocità e fluidità in curva", ha osservato il romano.

"Come ho detto, al momento lo stile vincente è quello di Pecco e Jorge", ha proseguito. Il neo pilota Pramac ha spiegato che non vuole mantenere il suo vecchio stile di guida, nonostante le difficoltà che ha già incontrato con la Yamaha quando ha cercato di cambiare: "Mi piacerebbe ricominciare a vincere le gare e salire sul podio, e secondo me il primo passo naturale per imparare e arrivarci il prima possibile è ispirarsi ai piloti che hanno lo stile che vince le gare e fa salire sul podio. Poi, se posso aggiungere cose del mio vecchio stile a uno stile che è già vincente, forse lo farò. Questo è il mio piano al momento".

Morbidelli ammette che Pecco Bagnaia, suo collega nella VR46 Riders Academy, gli ha dato alcuni consigli che ora cercherà di applicare in pista. Ma soprattutto sa che il destino gli sta offrendo un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, viste le aspre critiche ricevute negli ultimi due anni: "La mia situazione è, secondo me, la migliore in cui un pilota di MotoGP possa trovarsi, a parte l'infortunio, perché non lo si augura a nessuno e nessuno dovrebbe averlo. Ma a parte questo infortunio, secondo me è una situazione eccellente.Vedremo cosa riuscirò a fare".