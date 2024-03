MotoGP | Morbidelli attende l’ok dei medici per il GP del Qatar

Tra dieci giorni i piloti della MotoGP si schiereranno al via della prima gara dell'anno, il Gran Premio del Qatar. Per il momento, però, Franco Morbidelli non è così certo di esserci, anche se è apparso in forma e sorridente alla presentazione del suo nuovo team, avvenuta in Bahrain nella giornata di ieri.

Il pilota italiano, che quest'anno entra a far parte del team Prima Pramac Racing, si sta riprendendo da una pesante caduta subita durante un allenamento in sella a una Ducati Panigale V4S, modello sportivo che lui e i suoi colleghi hanno guidato a Portimão a fine gennaio per prepararsi all'inizio dei test pre-stagionali.

L'incidente, avvenuto su uno dei tratti sconnessi del tracciato portoghese, lo ha portato a essere ricoverato per due giorni e monitorato attentamente dai medici, visto che durante una TAC è stato scoperto un piccolo coagulo di sangue che ha imposto la massima cautela. Di conseguenza, Morbidelli ha saltato l’intera sessione di test invernali a febbraio, rimanendo a riposo mentre i suoi rivali hanno acquisito una preziosa esperienza in vista del campionato.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Sul Circuito di Sakhir, il romano ha partecipato alla presentazione ufficiale della sua nuova squadra, ma non ha potuto garantire di essere in pista la prossima settimana, anche se non vede l'ora di iniziare la stagione che dovrebbe segnare un nuovo inizio per lui con la Ducati.

"È un infortunio che dobbiamo rispettare", ha spiegato Franco Morbidelli quando gli è stato chiesto delle sue condizioni. "Bisogna prendersi il tempo necessario, rispettare quello che dicono i medici. È un infortunio da rispettare, ma non sembra nemmeno un infortunio. Fisicamente sto molto bene".

Alla domanda se fosse sicuro di disputare il Gran Premio del Qatar la prossima settimana o se dovesse aspettare l'approvazione dei medici, ha risposto: "Devo aspettare. È molto, molto probabile che lo farò. I medici dicono che dopo un infortunio come questo bisogna aspettare almeno un mese. Bisogna stare lontani dagli sport pericolosi e vivere in un certo modo per un mese. Vedremo se, secondo i medici, in un mese avrò recuperato quanto avrei dovuto".

Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Livrea Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images 34

Durante il suo stop forzato, Franco Morbidelli si è recato a Lusail per partecipare (anche se da spettatore) agli ultimi test della scorsa settimana e per lavorare con il suo team tecnico. Ha anche continuato ad allenarsi, ma ha adattato i suoi esercizi: "Ho fatto quello che potevo fare, in accordo con Carlo (Casabianca, il suo allenatore, ndr) e i medici. Anche se tutti i miei arti e il mio corpo stanno bene, non ho potuto allenarmi come faccio di solito, come se non avessi nulla di sbagliato", ha spiegato.

"Abbiamo rispettato questo infortunio che ho avuto in allenamento. Non mi sono allenato come se fossi stato al massimo della forma. Penso che abbiamo fatto tutto il possibile in questo senso. Con i medici e Carlo stiamo facendo il possibile per rispettarlo".