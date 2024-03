MotoGP | Piloti all’unisono: "Bagnaia è il favorito al titolo"

Chi sarà il Campione del Mondo MotoGP di quest'anno? Nelle ultime due stagioni, Pecco Bagnaia ha dovuto attendere fino all'ultima gara per coronare il suo sogno iridato, ma in vista della prima gara del campionato 2024, il campione in carica sembra più favorito che mai. L'esperienza degli ultimi anni gioca naturalmente a suo favore e i test invernali non hanno fatto altro che confermare il suo status, visto che ha chiuso in testa con tempi record sia a Sepang che a Lusail.

Dunque, non sorprende vedere che la grande maggioranza dei piloti pone Bagnaia in cima alla lista.“Pecco è il favorito", ha dichiarato Jorge Martin, il principale rivale del piemontese nella scorsa stagione, al sito ufficiale della MotoGP. Probailmente ha anche cercato di togliersi la pressione di dosso: "Ha vinto nelle ultime due stagioni, quindi penso che sarà l'uomo da battere".

Martín non è stato così esplosivo come Bagnaia nei test pre-stagionali, ma alla fine ha trovato il giusto feeling con la nuova Ducati. Ma secondo Johann Zarco, Bagnaia è ancora più temibile rispetto alle ultime stagioni. "Sono impressionato dal modo in cui Pecco sta mostrando una velocità ancora maggiore rispetto all'anno scorso e sono impressionato dal modo in cui sta controllando la situazione", ha riassunto il pilota LCR.

Gli fa eco Marc Marquez. "Il favorito è il campione", ha detto lo spagnolo. "Ha guidato i test in Malesia e in Qatar. È in buona forma, attacca forte, guida bene, quindi è il favorito. È lui che deve difendere il titolo. Oltre a lui, Martín e Bastianini sono molto veloci. La cosa positiva è che corrono per il mio stesso marchio, quindi potrò imparare da loro”.

Marco Bezzecchi, Brad Binder, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Raul Fernandez e Joan Mir hanno scelto lo stesso favorito, dopo essere rimasti impressionati dalla sua forma durante i test. "Penso che Pecco stia spingendo per vedere più potere nelle trattative per il suo contratto con la Ducati!" ha affermato in tono scherzoso Luca Marini. "È normale. Sta facendo un ottimo lavoro!".

Cosa ne pensa il diretto interessato? Naturalmente Pecco Bagnaia non si vede come il principale favorito e teme gli altri piloti con la versione più recente della Ducati, come Enea Bastianini e Jorge Martín, così come gli altri due marchi europei. "Tutti i piloti Ducati sono favoriti, credo", ha detto al termine del test. "Durante la pre-stagione abbiamo visto che Enea e Martin erano molto veloci. Anche Diggia, inoltre Bez ha fatto buoni progressi martedì a Lusail, quindi tutte le Ducati. Credo che l'Aprilia sia migliorata rispetto all'anno scorso. Poi bisogna sempre tenere conto delle KTM, che a volte fanno dei buoni giri e hanno sempre un buon passo con le gomme usate. Quindi più o meno come l'anno scorso all'inizio della stagione".

"Anche le Aprilia sono state veloci nei test in Qatar e Marc ha chiaramente fatto un buon passo avanti in termini di time attack", ha aggiunto Bagnaia, "Non so come sia la situazione in termini di ritmo, francamente non ho visto nulla, ma scopriremo il potenziale di ognuno durante il primo weekend di gara. Non c'è dubbio che le Aprilia, le KTM e tutte le Ducati siano veloci al momento, mentre Yamaha e Honda potrebbero aver bisogno di più tempo. La velocità c'è, ma credo che manchi qualcosa in termini di trazione", ha proseguito il campione in carica.

Tutti i marchi hanno fatto progressi durante l'inverno e Aleix Espargaró riconosce che la Ducati ha mantenuto il suo vantaggio per il momento. "Il livello è molto alto", ha detto il pilota dell'Aprilia. "I tempi che abbiamo fatto segnare in Malesia e in Qatar sono pazzeschi. Sono pazzeschi. Sono tempi incredibili, tutti sono molto, molto veloci. Ducati sembra aver fatto ulteriori progressi. Per quanto ci riguarda, la RS-GP24 è migliorata molto, ma non è ancora sufficiente per battere le Ducati. Sappiamo che anche KTM ha fatto dei progressi e sarà lì davanti, soprattutto il giorno della gara. Anche i marchi giapponesi sembrano aver fatto qualche passo in avanti, ma non abbastanza perché i costruttori italiani sono migliorati molto di più". Espargaró conclude, parlando apparentemente a nome di tutta la griglia: "L'uomo da battere è Pecco. Credo che questa sia la sua pre-stagione più forte da quando è in MotoGP".

