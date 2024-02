MotoGP | Fermin Aldeguer debutterà nel 2025 con la Ducati di Pramac

Il pilota spagnolo, che si è classificato terzo nell'ultimo Mondiale Moto2, è stato una delle sensazioni della stagione 2023, nella quale è andato in crescendo, accumulando un totale di cinque vittorie, comprese quelle corrispondenti alle ultime quattro tappe del calendario.

Il 18enne Fermin Aldeguer aveva già la possibilità di passare alla classe regina in questa stagione (2024) dopo l'interesse dimostrato dalla VR46, che voleva trovare un sostituto per Luca Marini una volta saputo che l'italiano avrebbe corso con la Honda.

Tuttavia, la clausola penale che lo spagnolo avrebbe dovuto pagare per essere liberato dal contratto con il suo attuale team, la Speed Up di Luca Boscoscuro, ha impedito che l'affare andasse in porto. In realtà, anche la HRC si era informata su di lui dopo la decisione di Marc Marquez di lasciare il marchio dell'ala dorata per correre con la Ducati di Gresini.

Risolti i rapporti con Boscoscuro, Aldeguer si è recato a Bologna a metà gennaio e ha incontrato, intorno a un tavolo da pranzo, Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, uno dei principali sostenitori della sua incorporazione.

La Ducati, che attualmente fornisce otto moto alla griglia della MotoGP, ha accettato di inserirlo nel box del Prima Pramac Racing, che ha il rapporto più stretto con la Casa di Borgo Panigale. Sembra tutto pronto perché Jorge Martin affronti il suo ultimo anno con la squadra di Paolo Campinoti nel 2024, sia nel caso in cui venga promosso nel team factory in vista del 2025, presumibilmente come sostituto di Enea Bastianini, sia nel caso in cui decida di intraprendere un'avventura su un prototipo diverso dalla Desmosedici GP.

Nonostante l'interesse dimostrato nel finale della scorsa stagione dalla VR46, l'incertezza su una possibile alleanza tra il team di Valentino Rossi e la Yamaha, e il livello di indipendenza mantenuto dalla struttura di Tavullia, hanno indotto la Ducati ad optare per Pramac, squadra che sarà presentata oggi pomeriggio in Bahrain, dove nel fine settimana si disputerà la prima gara del Campionato del Mondo di Formula 1.