MotoGP | Morbidelli: vederlo ai test di Sepang è "molto complicato"

Franco Morbidelli non potrà recarsi a Sepang e quindi non potrà prendere parte ai primi test ufficiali della pre-stagione della MotoGP 2024, che si terranno sul circuito malese da martedì a giovedì. I medici che hanno in cura il pilota in Italia gli hanno sconsigliato di intraprendere un volo così lungo e gli hanno chiesto di continuare il processo di recupero iniziato dopo l'incidente.

Il nuovo pilota del Prima Pramac Racing si è recato a Portimao per partecipare ad un test privato lunedì e martedì di questa settimana, nell'ambito della preparazione alla stagione. Il circuito dell'Algarve ha ospitato un test SBK organizzato da Ducati e la maggior parte dei piloti che corrono per il marchio ha partecipato ai due giorni di prove per guidare la Panigale V4 di derivazione stradale. Lo hanno fatto tutti tranne il compagno di squadra di Morbidelli, lo spagnolo Jorge Martin.

Nella parte finale della seconda giornata, martedì pomeriggio, Morbidelli è caduto pesantemente alla curva 9, dove in quel momento non c'erano commissari, ed è stato inizialmente soccorso dai fratelli Marc Marquez e Alex Marquez, un gesto per il quale il pilota italiano si è detto grato in seguito. Dopo essere stato evacuato dal circuito, Franky è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a due TAC ed è rimasto sotto osservazione per quasi due giorni, poiché è stato rilevato un piccolo coagulo di sangue nella testa che doveva essere assorbito.

Giovedì ha potuto finalmente rientrare in Italia, dove i medici stanno monitorando l'evoluzione del trauma cranico. Morbidelli avrebbe dovuto recarsi a Kuala Lumpur sabato, ma per il momento è rimasto a casa.

In un post sui social media, domenica mattina, il Prima Pramac Racing ha dichiarato: "Desideriamo fornire un aggiornamento sulla valutazione medica di Franco Morbidelli. Il team medico ha deciso di rimandare la valutazione di qualche altro giorno. Questo ritardo ha lo scopo di consentire una più completa comprensione delle sue condizioni fisiche e di determinare la sua idoneità a partecipare test programmati nei prossimi giorni".

Quando è stata contattata, la squadra ha confermato che è "molto complicato" per il pilota romano arrivare in tempo per prendere parte ai test, che inizieranno martedì.

Morbidelli arriva in questa stagione in Pramac e nell'orbita Ducati dopo cinque stagioni con la Yamaha. La sua unica esperienza in sella alla Ducati si è limitata al test di un giorno a Valencia lo scorso novembre e questo primo test ufficiale a Sepang era fondamentale per prendere confidenza con la Desmosedici GP24 identica a quella guidata quest'anno dai piloti ufficiali Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Prima dell'inizio della stagione, con il Gran Premio del Qatar fissato nel fine settimana del 10 marzo, Morbidelli avrà un'altra possibilità nel secondo ed ultimo test ufficiale pre-stagionale, che si terrà sul circuito di Lusail il 19 e 20 febbraio.