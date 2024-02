MotoGP | Nuovi controlli per Morbidelli, test di Sepang in forse

Mancano meno di 48 ore all'inizio dei test collettivi della MotoGP 2024 e Franco Morbidelli non ha ancora la certezza di poter scendere in pista in Malesia. I dottori, infatti, hanno scelto di prendersi ancora un po' di tempo prima di decidere se concedergli o meno il via libera per salire sulla sua Ducati dopo l'incidente di cui è stato vittima qualche giorno fa a Portimao mentre si allenava su una Panigale V4 stradale.

Questa notte, il Prima Pramac Racing ha rilasciato un breve comunicato sui social per fare il punto della situazione sulle condizioni del suo nuovo pilota, che rischia seriamente di perdere almeno parte della tre giorni di Sepang, perché ora il tempo inizia decisamente a stringere.

"Vogliamo fornirvi un aggiornamento sulla condizione medica di Franco Morbidelli. L'equipe medica ha deciso di posticipare la valutazione di qualche giorno. Questo ritardo è inteso a consentire una comprensione più completa della sua condizioni e a determinare la sua idoneità a partecipare ai test programmati nei prossimi giorni", spiega la nota della squadra di Paolo Campinoti.

Come detto, martedì scorso Morbidelli è caduto violentemente alla curva 9 di Portimao mentre era impegnato insieme agli altri piloti dell'Academy e praticamente a tutti quelli della Ducati in un test in Algarve in sella alle moto stradali, volto proprio a cercare di togliere via la "ruggine" di un inverno lontano dalla moto.

Il pilota italiano è rimasto a terra privo di conoscenza ed i primi soccorsi gli sono stati prestati da fratelli Marquez, che sono stati i primi a giungere sul luogo dell'incidente. Dopo un primo controllo al Centro Medico del circuito, Franco è stato trasferito in ospedale, dove una TAC ha evidenziato la presenza di un piccolo coagulo di sangue, invitando i medici alla prudenza e a tenerlo in osservazione per la notte.

Per questo poi è stata predisposta una seconda TAC, che fortunatamante ha dato indicazioni positive ed ha permesso a Morbidelli di essere dimesso e di tornare a casa nella giornata di giovedì. Un quadro che sembrava aver spazzato via i dubbi relativi alla sua presenza in pista nei test della settimana prossima a Sepang. Evidentemente, però, i medici hanno optato per un atteggiamento prudente e dovremo ancora attendere per capire se Franky sarà della partita o meno.