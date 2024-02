MotoGP | Morbidelli, la paura è passata: torna a casa

L’incidente avvenuto durante i test di Portimao si è concluso con un grande spavento per Franco Morbidelli, che può tornare a casa dopo due giorni all’ospedale di Alvor. Questa è la bella notizia che arriva direttamente dal team Pramac, che ha aggiornato sui propri profili social sulle condizioni del pilota romano dopo la brutta caduta di martedì.

La seconda TAC svolta ieri non ha rilevato nulla, così Morbido può lasciare l’ospedale e tornare a casa. Fino a ieri, era in forse la sua presenza ai test di Sepang e ancora oggi si mantiene riserbo sulla sua partecipazione alle prime prove collettive del 2024, che inizieranno la prossima settimana in Malesia. Tuttavia, si può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di salute del portacolori Pramac.

Morbidelli, durante la seconda giornata di test a Portimao, è caduto alla Curva 9 ed è stato soccorso in pista dai fratelli Marquez, che sopraggiungevano in quel momento e si sono fermati per aiutarlo vedendolo in terra. L’italiano è stato poi portato al centro medico, dove i primi esami hanno confortato. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Alvor per ulteriori accertamenti, che fortunatamente non hanno destato preoccupazioni.

Tenuto in osservazione per una notte, Morbidelli è stato sottoposto a una prima TAC, a cui ha fatto seguito la seconda svolta nella giornata di ieri. L’esito di quest’ultima ha dato riscontri positivi e questo ha portato alle dimissioni dall’ospedale, con un grandissimo sospiro di sollievo.