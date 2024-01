MotoGP | Paura per Morbidelli a Portimao: Marquez lo soccorre in pista

La tensione è salita alle stelle a Portimao, dove in questi due giorni si stanno svolgendo i test della Superbike a cui prendono parte anche i piloti della VR46 Academy e tutti i portacolori Ducati. Nel primo pomeriggio, Franco Morbidelli è caduto alla Curva 9, quella dopo lo scollino. Rimasto a terra, il pilota del team Pramac è stato prontamente soccorso da Marc Marquez in pista e successivamente portato al centro medico.

Per fortuna, l’episodio si è concluso con un grande spavento, perché gli esami medici a cui stato sottoposto non hanno evidenziato niente di grave. Tuttavia, la paura è stata molta e la bandiera rossa è stata subito esposta. Sessione interrotta (si trattava della quarta bandiera rossa della giornata) per poi ripartire dopo aver tirato un sospiro di sollievo.

Attualmente, è Toprak Razgatlioglu a comandare la classifica dei tempi, mentre il migliore dei piloti MotoGP è ancora Pecco Bagnaia. Dopo aver dominato il Day 1, il campione del mondo in carica continua a guidare il plotone Ducati, seguito da Fabio Di Giannantonio e dallo stesso Franco Morbidelli.

Marco Bezzecchi precede Enea Bastianini, con Luca Marini e Celestino Vietti a inseguire. Ultimo dei piloti VR46 è Andrea Migno. Tra i piloti Ducati, girano anche Marc e Alex Marquez, ma nessuno dei due piloti Gresini monta il transponder, pertanto non si hanno tempi cronometrati.

In serata, il team Pramac ha confermato che Morbidelli trascorrerà la notte all'ospedale di Faro, per semplice precauzione, nonostante i risultati dei primi esami medici effettuati fossero buoni.