MotoGP | Seconda TAC per Morbidelli: non è certo che sarà a Sepang

Il nuovo pilota di Prima Pramac ha svolto due giorni di prove lunedì e martedì nell'ambito del test privato organizzato da Ducati per i team del Mondiale SBK sul circuito di Portimao. Oltre ai piloti delle moto derivate dalla serie, sul tracciato dell'Algarve erano presenti un buon numero di piloti della MotoGP, soprattutto dell'orbita Ducati, in sella alla sportiva Panigale V4, tra cui Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e i fratelli Alex Marquez e Marc Marquez, che correranno per Gresini nel 2024.

Durante l'ultima parte della seconda sessione di martedì, Morbidelli è stato vittima di una brutta caduta alla curva 9. Poiché si trattava di un evento privato organizzato dal team Aruba, erano presenti in pista commissari e personale medico, ma non nel numero abituale dei Gran Premi.

Dopo l'incidente, i fratelli Marquez sono arrivati sul posto, dove era stata esposta la bandiera rossa, hanno fermato le loro moto e hanno aiutato ad evacuare Morbidelli dalla pista, dopo che un'ambulanza era venuta a prenderlo. Il team Pramac ha infatti ringraziato i due piloti Gresini sui propri social network per il loro aiuto.

Dopo aver constatato che l'italiano era molto scosso, il personale del centro medico del circuito ha deciso di trasferire il pilota italiano all'ospedale di Faro, dove una TAC ha rivelato un piccolo coagulo di sangue nella testa e si è deciso che Morbidelli avrebbe trascorso la notte in ospedale.

Photo by: Instragram Pramac Historia del instagram de Pramac agradeciendo la ayuda a los hermanos Márquez, de Gresini

Questa mattina, secondo quanto riportato da Motorsport.com, i medici hanno eseguito una seconda TAC su Morbidelli per verificare l'evoluzione del coagulo. "Sembra tutto a posto, stiamo aspettando i risultati della seconda TAC per confermare che non ha problemi nonostante il grosso colpo ricevuto alla testa. Le impressioni sono positive, ma volevano essere sicuri", hanno detto fonti interne alla squadra.

Per il momento i medici non hanno ancora dimesso il paziente, che dovrebbe rimanere a Faro per un altro giorno. "Vedremo se stasera potrà lasciare l'ospedale, ma è probabile che non potrà tornare in Italia prima di domani", hanno aggiunto.

Se Morbidelli dovesse tornare a casa domani, 1° febbraio, avrebbe quattro giorni di tempo fino al 5 febbraio per recarsi a Kuala Lumpur, il che significa due voli di sei-sette ore ciascuno, per i quali dovrà ricevere un'autorizzazione medica. "Se lo lasciano andare a casa oggi o domani, Franco potrà essere presente ai test della prossima settimana, ma è una cosa che non possiamo confermare dalla squadra", hanno concluso le fonti.

Dopo un anno con la Honda della Marc VDS (2018) e cinque con la Yamaha (Petronas e team ufficiale), Morbidelli debutta in questa stagione su una Ducati factory con i colori del Prima Pramac Racing.