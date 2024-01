MotoGP | KTM ritiene “intelligenti” le decisioni sul regolamento 2027

L'attuale regolamento tecnico della MotoGP cambierà nel 2027, e uno dei principali cambiamenti sarà la riduzione della cilindrata dei motori da 1000 a 850cc. La MotoGP passerà anche a carburanti sostenibili al 100% a partire da quello stesso anno, mentre si pensa che verranno apportate importanti modifiche alle attuali regole aerodinamiche.

Durante il lancio del team Tech3, sostenuto da KTM, all'inizio di questa settimana, Beirer ha fornito un aggiornamento sull'andamento delle discussioni tra la MotoGP e le case costruttrici in merito ai regolamenti previsti fra tre anni. "Ritengo che siano state prese decisioni molto intelligenti per il regolamento del 2027", ha detto. "Forse dovremmo discutere di una o dell'altra idea se non abbia senso apportare le modifiche anche prima”.

"Ma in generale, per eliminare quel po' di tecnologia estrema che sta influenzando lo stile di guida, dovremmo eliminare un po' di tecnologia per restituire al pilota gli strumenti per decidere quando frenare, quando passare, come gestire la gara, come gestire lo pneumatico anteriore. Ma guardando al 2027, la riduzione della cilindrata del motore, l'eliminazione dei dispositivi di altezza di marcia, la limitazione delle dimensioni aerodinamiche delle ali e così via, sono tutte decisioni giuste. Quindi, ritengo che tutti siano consapevoli di ciò che sta accadendo e che tutto stia andando nel modo giusto”.

Photo by: KTM Images Pit Beirer, KTM Factory Racing

Beirer ritiene positivo lo stato attuale della MotoGP, ma ritiene che il campionato "deve stare molto attento" a non gonfiare il calendario andando oltre i 22 appuntamenti previsti per la stagione 2024: "Il campionato è fantastico, altrimenti non saremmo qui. Ci piace molto. L'arrivo delle gare sprint ha raddoppiato il numero di gare, ma ci piace molto perché pensiamo di dare questo extra al pubblico e agli spettatori che vengono alle gare. Tutti a casa guardano le gare il sabato oltre alle classiche qualifiche”.

“Ma dobbiamo stare molto attenti a non superare il limite e non nascondo che il nostro numero auspicabile per il totale delle gare è di circa 18, non 22. Ma è pur sempre un campionato mondiale, quindi vogliamo partecipare. Non ci lamenteremo più di tanto, ma le nostre informazioni sono sul tavolo: preferiremmo avere due o tre gare in meno, ma con lo stesso format. Non metterei in discussione le sprint. Penso che siano davvero un bene per lo sport”, prosegue Beirer.

"Se vedete la maggior parte delle gare in cui c'è una grande corona e quello che succede nei media, come tutti voi parlate della MotoGP, penso che sia uno sport fantastico e dobbiamo solo continuare a fare le cose giuste", conclude. Sono attese modifiche al calendario 2024, tuttavia, dopo la notizia che il GP d'Argentina è in serio dubbio a causa dei tagli alle spese del governo del Paese.