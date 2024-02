MotoGP | Ecco come i fratelli Marquez hanno soccorso Morbidelli

Prima di recarsi a Sepang per i primi test ufficiali della pre-stagione, alcuni piloti della MotoGP si sono ritrovati a Portimao all'inizio della settimana per trascorrere due giorni sull'asfalto in sella alle moto derivate di serie. È stata una sessione di test rilassata, al di fuori del rigido quadro del campionato, ma che ha rischiato di andare male quando Franco Morbidelli è stato vittima di una brutta caduta nel pomeriggio di martedì.

Ben presto si è saputo che i fratelli Márquez hanno avuto un ruolo fondamentale nei primi momenti dopo l'incidente, anche se i fatti non sono ancora stati descritti dai principali protagonisti. Sabato, partecipando a una conferenza stampa a Giacarta, i piloti del team Gresini Racing non si sono sottratti alla domanda. Marc Márquez ha raccontato qualcosa di più su quanto accaduto nel tratto di pista in pendenza tra la curva 8, una curva a destra in salita, e la curva 9, una curva a sinistra in basso, intitolata a Craig Jones.

"Álex e io abbiamo aiutato Franco. Naturalmente siamo rivali, ma anche colleghi. Stavamo facendo dei test a Portimao. Abbiamo visto una bandiera rossa e siamo stati i primi ad arrivare sulla scena, tra le curve 8 e 9. Abbiamo visto che Franco era completamente privo di sensi nella via di fuga. Era in una posizione piuttosto strana, con la testa rivolta verso l'alto", ha spiegato Marc Márquez, indicando con un gesto che il pilota italiano era sulla schiena con la testa all'indietro.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

"Io e Álex ci siamo fermati immediatamente, abbiamo lasciato le moto a terra e siamo corsi da Franco per metterlo in posizione laterale, perché quando sei incosciente e guardi in alto è pericoloso, perché non riesci a respirare bene. Così lo abbiamo messo in posizione laterale, gli abbiamo aperto la tuta e la visiera del casco e abbiamo aspettato il personale medico. Quando le squadre mediche sono arrivate, siamo semplicemente tornati nel box. Siamo avversari ma anche colleghi e vogliamo il meglio per tutti i nostri avversari".

Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, hanno preso il controllo e Franco Morbidelli è stato trasportato in ambulanza al centro medico. Questo è stato sufficiente per trattenerlo in ospedale, sotto l'occhio vigile dei medici, dopo che aveva subito un grave colpo alla testa e che era stato scoperto un piccolo coagulo di sangue durante una prima TAC.

Morbidelli è rimasto in osservazione fino a quando una seconda TAC gli ha permesso di lasciare l'ospedale, ma è potuto tornare a casa dopo due giorni, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato. "Grazie a tutti per i messaggi", ha scritto sui social network. "Grazie all'aiuto dei marshall sono riuscito a uscire da quel grosso incidente senza problemi! E grazie anche a Marc Marquez per il suo aiuto in pista! Grazie amico!".

Franco Morbidelli è atteso a Sepang per i test a partire da martedì, il che significa un lungo viaggio per lui. Dovrà sottoporsi a un altro controllo questo fine settimana in Italia per ottenere il via libera dai medici.