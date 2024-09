MotoGP | Mir: "Il risultato di Misano 2 è reale, il miglioramento è evidente"

Nei primi tredici Gran Premi della stagione, i piloti HRC, Joan Mir e Luca Marini, non hanno mai concluso una gara entrambi a punti e l'undicesimo posto dello spagnolo e il dodicesimo dell'italiano sono i loro migliori risultati stagionali. Quindi il Gran Premio dell'Emilia Romagna dello scorso fine settimana, nonostante sembrasse l'ennesimo disastro per l'armata giapponese, si è rivelato una buona notizia.

"Ero ultimo alla partenza", ha detto Joan Mir a Motorsport.com, "Sono stato colpito alla partenza e mi sono ritrovato ultimo, tirerò le orecchie a 'Raulito' (in riferimento a Raul Fernandez)", ha aggiunto il pilota della Honda.

È interessante notare che, pochi minuti prima, il pilota dell'Aprilia Trackhouse, nel suo incontro con i media, aveva detto che era stato Mir a colpirlo. "Cosa?! hahaha, no. Alla partenza mi ha dato una botta che mi ha lasciato ultimo, le immagini lo dicono chiaramente", ha replicato il pilota della Honda.

Sabato Mir si è lamentato di una forte vibrazione nella parte posteriore della sua RC213V, ma domenica le sue prestazioni sono nettamente migliorate. "In gara sono andato meglio, avevo un buon ritmo. La differenza tra sabato e domenica è che abbiamo migliorato un po' le vibrazioni. Questo è stato il grande cambiamento", ha illustrato.

"Sono contento perché è stato un risultato reale, non è il tipico 12° posto perché ha piovuto e molti sono entrati per cambiare moto", ha ricordato della gara di due settimane prima sullo stesso circuito, un fine settimana che Mir ha saltato a causa di una gastroenterite acuta.

"All'inizio della stagione, come risultato reale, avrei potuto finire 12° (Portogallo e Jerez) o 13° (Qatar), ma l'11° posto di questa domenica è un risultato reale e dobbiamo essere felici, ho superato molti piloti", ha detto prima di ammettere che "è anche vero che alcuni piloti sono caduti davanti, Pecco credo", in riferimento a Brad Binder, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, che nell'ordine sono caduti quando erano davanti a lui.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono contento perché sono riuscito a passare molte moto migliori della nostra, ho fatto molti sorpassi e sono tornato a fare una gara in crescita, cosa che mi ha caratterizzato in passato", ha aggiunto in riferimento soprattutto ai tempi della Suzuki e di quell'indimenticabile 2020, quando è stato campione.

"La verità è che mi sono divertito, abbiamo fatto un buon lavoro. Bisogna ricordare che per me questo era il primo fine settimana, visto che in quello precedente non ho potuto correre e che tutti vengono da un altro Gran Premio e dal test di quindici giorni fa", ha sottolineato.

"Essere riusciti a fare questo ritmo e a finire a mezzo minuto (33"062 dal vincitore Enea Bastianini), quando la settimana scorsa hanno finito un minuto dietro (Johann Zarco, prima Honda, 12° a 1'02"637), dimostra che siamo migliorati".

"Mi sentivo a mio agio, se avessi avuto un ritmo migliore fin dall'inizio, in un gruppo più veloce, sarei stato molto più avanti. Sono contento, abbiamo fatto un passo avanti", ha risposto il maiorchino, che ha spiegato le chiavi di questo miglioramento.

"L'aerodinamica e una cosa che hanno portato per il forcellone che ha funzionato. Queste due cose e il lavoro che Santi (Hernandez, il suo ingegnere di pista) e la mia squadra hanno fatto internamente al box, capendo cosa fare con la vibrazione, che era impossibile e l'hanno risolta, mi ha permesso di guidare la moto e di essere più competitivo in pista", ha detto Mir, visibilmente soddisfatto del miglioramento "reale" sperimentato con la RC213V a Misano.