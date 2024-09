MotoGP | Martin: “Morbidelli alleato? Non ho bisogno di aiuti”

La costanza è forse la chiave vincente di Jorge Martin, che in questa fase della stagione ha collezionato secondi posti e piazzamenti che gli hanno consentito di presentarsi a Misano da leader del campionato, complici anche i passi falsi del suo diretto rivale in campionato. Nella Sprint romagnola, il pilota Pramac è tornato ad assaporare la vittoria dopo un digiuno che durava dal Sachsenring, dove aveva vinto la sua ultima gara del sabato incrementando il proprio vantaggio nella generale e arrivando a +26 su Pecco Bagnaia.

Una partenza fulminea gli ha consentito di sopperire alla quarta fila conquistata in qualifica e alla prima curva ha preso il comando della gara per non lasciarlo più. Martinator ha girato su tempi incredibili, abbassando il tempo totale della Sprint di oltre due secondi rispetto allo scorso anno (vinta sempre da lui) e riuscendo a tenere a debita distanza Bagnaia, secondo per tutta la gara.

“Non mi aspettavo di fare questa partenza!”, ha spiegato Martin ai giornalisti che ha incontrato dopo la Sprint. “Ma avendo questa posizione da subito, mi sono concentrato sul pilotare al 100%. Ho fatto una grande gara, mantenere Pecco a due o tre decimi di distanza non è stato affatto facile, ma alla fine avevo anche un piccolo gap che ho potuto gestire. Ho avuto una reazione in partenza, ma credo che Pecco abbia avuto problemi perché in partenza siamo sempre simili. Ma sono contento di essere arrivato in testa alla prima curva”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il trionfo odierno lo porta a confermare la leadership in campionato e, comunque vada la gara di domenica, Martin si presenterà al prossimo appuntamento da leader: “Mah, non mi importa. La cosa importante è dare il 100% e aver vinto oggi. Domani darò il massimo e cercherò di ripetermi. Sarà difficile, soprattutto replicare la partenza sarà complicato. Comunque mi vedo con opzioni, ho il ritmo… Ma sarà una gara molto dura”.

“Io alla fine sono molto felice perché ho vinto”, ha proseguito il madrileno. “Ho fatto diversi secondi posti consecutivi, se avessi fatto secondo oggi sarei stato contento lo stesso. In gara sembrava che mi recuperasse, ma attaccavo di nuovo e ho aperto un gap. Sono contento, ma concentrato per domani, perché sarà molto difficile. Proverò a prepararmi le prime curve perché saranno cruciali per la gara lunga”.

I 27 giri di gara di domani saranno incredibilmente lunghi, considerando quanto sarà agguerrita la concorrenza e quanto cruciale sarà la scelta delle gomme. Se oggi tutti hanno optato per la stessa scelta, domani sarà un’incognita: “Non ho ancora deciso la gomma posteriore, sarà una decisione molto difficile. Tutti dicono che andranno sulla soft, ma io non ci credo, penso sia più una strategia. La media lavora molto bene, ma se tutti mettono la soft e tu la media, puoi soffrire a inizio gara, ma magari dopo no. Pioggia? Se sarà un flag-to-flag dovremo minimizzare i rischi”.

La pioggia è infatti una minaccia per la gara di domani, che al momento sembra asciutta secondo le previsioni, ma il meteo cambia molto velocemente. Nonostante questo, l’obiettivo del pilota Pramac è replicare l’ottimo risultato non solo di oggi, ma anche dell’anno scorso, dove ha dominato vincendo sia la Sprint che la gara lunga: “Ripetere l’impresa dell’anno scorso sarebbe bellissimo, non ho mai vinto per due anni di seguito sulla stessa pista, è una sfida in più che ho nella mia carriera e spero che sia domani!”.

In questa situazione, Martin troverà un alleato o un nemico? Franco Morbidelli è tornato nelle posizioni di vertice sulla sua pista di casa, salendo sul podio dopo una solida e sorprendente Sprint. Domani potrà essere della partita, ma sarà più un alleato di Bagnaia facendo parte dell’Academy o avrà spirito di squadra e sosterrà il suo vicino di box Martin? Lo spagnolo non si pone questo dubbio: “Morbidelli? Non ho bisogno di aiuti, l’unica cosa di cui si ha bisogno è che, in caso di lotta, il tuo compagno di squadra non ti butti giù. È una cosa che con gli avversari non puoi controllare, ma con il tuo compagno di squadra sì. Spero che possa lottare per la vittoria, ma che almeno non abbiamo contatti! Alla fine quando pensi a una vittoria è difficile pensare alle cose, ma tra compagni di squadra ci si fa caso”.