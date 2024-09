MotoGP | Bagnaia, la sconfitta brucia: "E' una vittoria persa"

"E' una vittoria persa, perché partivo primo e ho finito secondo". La faccia delusa di Pecco Bagnaia dopo la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha trovato conferma nelle parole del campione del mondo in carica. Un secondo posto è un risultato prezioso se confrontato con il misero punto raccolto la scorsa settimana ad Aragon tra le due gare, ma dopo aver firmato pole position e record della pista le aspettative erano altre.

Ma soprattutto, fa male perché a batterlo è stato proprio quello che aveva bisogno di mettersi dietro, ovvero il rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, che in questo modo ha portato il suo vantaggio in classifica a 26 punti, al termine di una gara che di fatto si è decisa alla prima curva, quando il madrileno ha sfoderato una partenza strepitosa dalla seconda fila ed ha approfittato della sua non troppo brillante. Una volta dietro, il piemontese ha dovuto fare i conti con la pressione della gomma anteriore che si è alzata e per lui non c'è stato più niente da fare.

"Non ho fatto una bella partenza e Jorge mi ha passato. Da quel momento lì, le ho provate un po' tutte per trovare un sorpasso, ma mi è salita la pressione della gomma davanti ed è stata abbastanza tosta. Quando giri con dei piloti che hanno il tuo stesso passo, è difficile passare a meno che non facciano un errore. E' stata dura e alla fine ho anche dovuto mollare, perché altrimenti sarei caduto. Quindi è stato un vero peccato", ha detto Bagnaia quando è arrivato in sala stampa per parlare con i giornalisti.

Quando poi gli è stato chiesto se sia stata più la sua brutta partenza o quella perfetta di "Martinator" a creare questa situazione, ha spiegato: "Entrambe. La prima parte della mia è stata buona, ma non ho trovato il momento giusto sullo stacco della frizione, che ha slittato abbastanza. Una volta che è successo questo, ho capito che qualcuno mi avrebbe passato ed è stato Jorge, che ha fatto una partenza davvero buona".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se non altro, il calo che ha accusato nel finale non è stato dovuto alle sue condizioni fisiche, non ancora al 100% dopo l'incidente di domenica scorsa con Alex Marquez, che anche oggi gli hanno imposto l'utilizzo di antidolorifici: "Ho dovuto mollare perché la gomma davanti non ne poteva più. Ho rischiato di cadere due volte in tre curve, alla 13 e alla 15, e da lì ho dovuto mollare per forza. Fisicamente, quando guido sono abbastanza tranquillo. Quando mi fermo è peggio, ma chi se ne frega".

Nonostante non sia al top fisicamente, le aspettative erano davvero alte. Ed è per questo che oggi la sconfitta brucia così tanto: "Chiedo sempre tanto a me stesso. E' un secondo posto che dopo il weekend di Aragon va bene, ma non è quello che mi rende contento, perché avevamo il potenziale per vincere, ma non ci siamo riusciti. Il passo me lo aspettavo così. Anzi, se fossi stato davanti io forse saremmo anche potuti andare un pelino più forte, ma non sono riuscito a superarlo".

Riguardo alla gara lunga di domani, non si aspetta dei cambiamenti nelle gerarchie, anche se potrebbero cambiare le condizioni e la gomma posteriore: "Penso che i valori in campo resteranno gli stessi. Probabilmente cambieremo la gomma dietro, che verrà un po' più nella nostra direzione, perché la soft è molto veloce e costante, però probabilmente si muove un po' troppo e in una gara di 27 giri può essere un problema. Forse con la media ci sarebbe anche più margine per sorpassare. Però è difficile saperlo adesso, perché le condizioni potrebbero essere diverse, con più fresco e con la pioggia. Vedremo, l'importante sarà comunque capirle subito e riuscire ad essere veloci lo stesso".

In ogni caso, sarà fondamentale mettersi davanti a dettare il passo se l'obiettivo è la vittoria: "Questa è una pista molto particolare, non ci sono punti in cui riesci ad arrivare abbastanza vicino per superare. Quindi è un problema se sei dietro. Se fossi stato io primo, probabilmente avremmo fatto la stessa gara, ma al contrario".