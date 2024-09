MotoGP | Bastianini: "Ho perso il podio perché sono stato troppo ambizioso"

Il podio della Sprint di Misano era lì, a portata di mano, ma probabilmente Enea Bastianini è stato troppo ingordo. Dopo una qualifica negativa, conclusa solamente con il settimo tempo, il pilota della Ducati ha sfoderato una bella partenza e si è subito portato in quinta posizione. Purtroppo, però, gli è servito qualche giro per sbarazzarsi della KTM di Brad Binder e, una volta che c'è riuscito, si è ritrovato con un gap di circa un secondo e mezzo da colmare nei confronti dell'altra Desmosedici GP di un redivivo Franco Morbidelli.

Nel finale, il riminese è arrivato a riprendere il connazionale del Prima Pramac Racing, ma ha avuto un po' fretta a sferrare un attacco alla Quercia, finendo lungo e permettendo l'incrocio al rivale, che quindi ha avuto modo di tornare sul podio dopo oltre tre anni d'astinenza. Una volta arrivato in sala stampa, "Bestia" ha ammesso di aver avuto fretta nella speranza di poter andare a riprendere anche Pecco Bagnaia, che ha accusato un calo nel finale.

"Non posso essere arrabbiato, anche se sarebbe stato bello andare a podio anche oggi. Forse sono stato un po' troppo ambizioso a voler passare subito senza aver studiato per niente Morbidelli, ma volevo provare ad andare ad attaccare anche Pecco, anche se ero un po' lontano. Probabilmente, se tornassi indietro, non proverei più a fare quel sorpasso lì e lo farei da un'altra parte", ha detto Bastianini.

I giri dietro a Binder purtroppo hanno finito per vanificare un po' la sua bella partenza: "Brad guida veramente in maniera strana, quindi ho perso veramente tanto tempo ed ho anche rischiato di tamponarlo alla Quercia. Ho faticato quei giri che sono stato con lui, però poi una volta che l'ho sorpassato sono riuscito ad andargli via".

A complicare tutto alla base è stata una Q2 un po' al di sotto delle aspettative: "La qualifica è stata complicata anche oggi per me. Nel secondo time attack ho sofferto abbastanza con la gomma anteriore, perché la posteriore spingeva troppo, quindi per me è stato impossibile fare meglio che nel primo run".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per la gara lunga, Enea potrebbe avere un buon jolly da giocare, perché sembra abbastanza convinto di poter provare a correre nuovamente con la gomma soft al posteriore, mentre la concorrenza potrebbe essere indirizzata a passare sulla media.

"Dobbiamo valutarlo meglio. Penso che sicuramente gli ingegneri mi aiuteranno a prendere la decisione giusta, ma la realtà dei fatti è che la sto consumando meno degli altri, quindi penso di poterlo fare. Però vediamo dai. Se la temperatura si dovesse abbassare, potrebbe diventare più problematico, ma credo che ci sarà caldo anche se dovesse essere nuvoloso domani. Io con la soft ho più feeling qua e invece con la media non riesco ad averne troppo, quindi spero di poterla usare".

Sarà fondamentale però ripetere una partenza almeno come quella di oggi, perché su questa pista avere aria pulita sulla gomma davanti è un aspetto davvero fondamentale: "Come sempre, quelli che sono davanti sono quelli che faticano meno. Per esempio, quando ho passato Binder sono andato subito più forte e ho abbassato il mio T1 di tre decimi. Credo che sia importante partire bene e mantenere la calma. E' ovvio che per me sarà difficile trovarmi davanti dalla terza fila, ma mai dire mai".

Con il quarto posto di oggi, se non altro, ha pareggiato i conti nel Mondiale con Marc Marquez, al quale si è appaiato in terza posizione. Anche quella per il gradino più basso del podio iridato, oltre a quella per il titolo tra il vincitore Jorge Martin e Bagnaia, sembra poter essere una battaglia pepata: "Sappiamo che Marc è sempre molto veloce, quindi credo che sarà una bella lotta".