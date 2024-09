MotoGP | Bagnaia in pole a Misano davanti a Morbidelli e Bezzecchi!

Non sarà ancora al 100% dal punto di vista fisico dopo l'incidente di Aragon, ma a giudicare dalle sue prestazioni non si direbbe per niente. Pecco Bagnaia è stato a dir poco strepitoso nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, prendendosi sia la pole position che il record del tracciato di Misano, che ha sempre un posto speciale nel suo cuore.

Il ducatista si è messo davanti a tutti fin dal primissimo tentativo, dimostrando di avere un grande margine sulla concorrenza soprattutto nel T3, il tratto più veloce della pista romagnola che comprende anche il Curvone. Il capolavoro però il campione del mondo in carica lo ha fatto all'inizio del secondo run, nel quale è arrivato a piazzare il suo 1'30"304, nuovo primato del tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Una prestazione maiuscola, alla quale hanno fatto eco quelle di Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che sono andati a completare una prima fila tutta Ducati, ma soprattutto una prima fila tutta tricolore. E anche tutta per la VR46 Riders Academy. Dopo aver concluso il primo run senza aver messo a referto neppure un tempo, il portacolori del Prima Pramac Racing ha sfoderato un gran giro nel secondo, portandosi a 285 millesimi da Pecco. E per lui è una grande impresa, perché era dal GP di Spagna del 2021 che non si infilava tra i primi tre in qualifica.

Non è da meno però la prova del pilota della Pertamina Enduro VR46, che sulla pista di casa è riuscito a mettere una grande pezza alle difficoltà di adattamento alla GP23 che sta vivendo in questa stagione. Alla fine ha chiuso a 305 millesimi da Bagnaia e nel finale ha provato anche a soffiare la seconda piazza a Morbidelli, ma ha perso un po' troppo nel T4, quindi alla fine si è dovuto consolare con una terza che quest'anno per lui vale quasi come una pole.

Il leader iridato Jorge Martin si dovrà accontentare di prendere il via dalla quarta casella, ma guai a cantare vittoria, visto che è la stessa che gli ha portato bene ad Aragon. "Martinator" aveva chiuso il primo run con una prestazione allineata a quella di Bagnaia, ma poi nel secondo non è più riuscito a migliorarsi e quindi si ritrova a 341 millesimi da Pecco. Accanto a lui in seconda fila avrà le due KTM di Pedro Acosta, molto fiducioso per questo weekend con una RC16 che ritiene vicina come non mai quest'anno alle Ducati, e di Brad Binder, bravo a piazzarsi sesto dopo essere passato dalla Q1.

Come avrete notato, non abbiamo ancora citato il grande protagonista dello scorso weekend a Motorland Aragon, ovvero Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing aveva mostrato un grande passo nel turno di libere di stamani, ma ha rovinato la sua qualifica con una scivolata alla curva 15 che gli ha impedito di migliorarsi nel secondo run. Sarà quindi chiamato ad un'altra grande rimonta dal nono posto, perché chiuderà la terza fila dietro alle altre due Ducati del fratello Alex, passato dalla Q1, e di un Enea Bastianini un po' in ombra, che probabilmente ha pagato anche un problema tecnico accusato nella FP2 di stamani.

In qualifica Fabio Quartararo non è riuscito a confermarsi allo stesso livello di ieri, ma per lui il decimo posto in griglia è comunque uno dei risultati migliori della stagione. In termini di passo, la sua Yamaha non sembra essere messa affatto male, quindi se riuscirà ad azzeccare due buone partenze questa volta potrebbe anche regalarsi due gare da protagonista.

L'unica Aprilia ad essere entrata in Q2 è stata quella di Maverick Vinales, che ieri aveva centrato la qualificazione diretta. Non è stata una qualifica semplice però quella del pilota di Roses, che ha chiuso 11° ad oltre otto decimi. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con la KTM di Jack Miller, che si ritrova però a circa mezzo secondo dalle altre RC16.

Aleix Espargaro ha pagato a carissimo prezzo la caduta nel turno pomeridiano di ieri che gli ha impedito di entrare direttamente nella Q2. Il pilota dell'Aprilia infatti non è riuscito a passare il taglio neppure nella Q1 di stamani, chiudendo ad onor del vero a poco meno di due decimi dal tempo che serviva per riuscirci, quindi senza sembrare mai realmente in lizza.

Suo fratello Pol invece è finito ruote all'aria per ben due volte oggi. Prima è scivolato alla curva 1 durante l'ultima sessione di prove libere, ma l'errore peggiore lo ha fatto in Q1, perché la caduta alla curva 8 lo ha relegato al 15° posto in griglia con la sua KTM laboratorio.

Tra i due fratelli di Granollers si è infilato invece Fabio Di Giannantonio, che è quindi l'unico ducatista a non essere riuscito ad infilarsi nelle prime quattro file. Va ricordato però che il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è ancora dolorante ad una spalla per l'infortunio rimediato in Austria.

Ad aprire la sesta fila c'è la migliore delle Honda, che ancora una volta è quella di Johann Zarco. Il francese del team LCR è riuscito a fare una bella differenza rispetto alle altre RC213V, che chiudono lo schieramento con Luca Marini, Takaaki Nakagami ed il collaudatore Stefan Bradl, ed hanno preso distacchi importanti da lui. Manca all'appello invece Joan Mir, fermato dalla gastroenterite ed impossibilitato a scendere in pista.

Continuando a scorrere la classifica, la sesta fila si completa con la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez e con l'Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira. Il suo compagno Raul Fernandez invece apre una settima fila che dividerà con la Yamaha di Alex Rins e con il già citato Marini.

