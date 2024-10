MotoGP | Martin: “Non ho più l’ossessione di vincere, mi godo il processo”

111 punti in palio, sei gare al termine della stagione: il duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è sempre più intenso e, anche se le prestazioni si eguagliano di weekend in weekend, in questo momento il leader del mondiale sembra averne di più. In vantaggio di 20 punti sul campione in carica, l’alfiere Pramac deve gestire, ma non ha intenzione di difendersi senza attaccare: nel venerdì del Gran Premio della Thailandia, infatti, Martin ha chiuso davanti a Pecco nella classifica dei tempi, andando sotto al record della pista.

Il giro stratosferico non è bastato al pilota Pramac per andare al comando della sessione di prove, perché Marc Marquez è riuscito a fare di meglio. Così, Martin si è “accontentato” del secondo crono al termine del venerdì, situazione che comunque lo porta agilmente in Q2 diretta, davanti al rivale in campionato e con una relativa tranquillità.

Martin appare molto più tranquillo e lucido rispetto a un anno fa in questa fase della stagione e l’ossessione di voler dimostrare di essere il più forte è svanita. Al suo posto c’è ora la consapevolezza di avere tra le mani una grande occasione e lo spagnolo sta imparando ad apprezzare tutti questi momenti che porteranno alla sfida finale, indipendentemente dall’esito: “Io provo a godermi il processo, quest’anno molto di più. L’anno scorso ero ossessionato dall’idea dei risultati. Il fatto di non ossessionarmi tanto con il voler vincere a tutti i costi mi sta facendo apprezzare di più le prove, il quotidiano. Siamo consapevoli del livello che siamo mostrando, sia io che Pecco. Il ritmo è incredibile, stiamo guidando a un livello altissimo, bisogna godersi questi momenti”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin è tornato alla vittoria in Indonesia dopo un digiuno di ben nove gran premi. Il successo gli è stato strappato da Marc Marquez a Phillip Island e anche oggi il pilota Gresini lo ha privato della prima posizione, sbriciolando il record della pista. Se anche in gara finisse secondo alle spalle di Marc, ma davanti a Bagnaia, Martin firmerebbe? “Ovviamente firmerei! Ma non credo che il risultato finale sarà così. Vedremo, io mi sento bene, ma anche Pecco e Marc vanno molto forte, quindi sicuramente sarà una gara serrata. Marc mi ha tolto il giro record? Non mi dice nulla, domani proverò ad abbassarlo di nuovo, ma il mio obiettivo non è fare il record della pista”.

“Il mio obiettivo è fare una buona qualifica e una buona Sprint traendo il massimo”, ha spiegato Martinator proiettandosi al prosieguo del weekend, che si preannuncia bollente (in tutti i sensi). “La Sprint può essere un punto positivo, mi sento veloce con la media, ma lo sono anche Pecco e Marc. Vedremo. Il mio stint più largo in prova è stato di 10 giri, ho simulato le Sprint e penso di essere stato l’unico. Questo potrebbe essere un punto a favore”.

Il caldo potrebbe giocare un ruolo chiave sia nella Sprint che nella gara lunga, perciò un’ottima qualifica renderebbe tutto più semplice: “Sto anche partendo molto bene ultimamente, se sono in prima fila, ho buone possibilità di essere davanti alla prima curva. Qui è molto importante perché, col caldo si soffre con la temperatura delle gomme se si sta dietro. Bisogna fare attenzione, abbiamo la gomma dura che ha un’altra carcassa, quindi non si soffre tanto come con la soft. Stare dietro non aiuta, questo è sicuro, ma spero che la moto continui a volare così anche domani”.