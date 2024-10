MotoGP | Buriram, Libere 1: Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia

Deve essere un Pecco Bagnaia perfetto, quello che vuole battere Jorge Martin e riconfermarsi campione del mondo, ma non c’è tempo da perdere e, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, il pilota Ducati ha provato subito l’assalto per poter impensierire il rivale Jorge Martin. I due si sono già sfidati a suon di giri veloci, ma Marco Bezzecchi è riuscito a fare ancora meglio. È infatti il pilota del team Pertamina Enduro VR46 a chiudere al comando le FP1 di Buriram.

A distanza di pochi giorni dal disastro di Phillip Island, Bez ha cercato e trovato il riscatto nel turno di apertura del weekend thailandese, fermando il cronometro sull’1’30”492, un tempo inavvicinabile per chiunque, anche per i due contendenti al titolo, che gli sono stati sempre a ridosso, ma mai davanti. Piazzatosi al comando della classifica dei tempi già dai primi minuti, Bezzecchi ha concluso il turno con un vantaggio di soli 38 millesimi su Martin.

Il pilota Pramac arriva a Buriram da leader del mondiale e l’obiettivo è continuare a incrementare il vantaggio su Bagnaia: le FP1 al momento sembrano dargli ragione, perché è riuscito a finirgli davanti, nonostante i due siano separati da un decimo e mezzo. Grande prova di forza del madrileno, che nelle prime fasi di turno ha completato la lunghezza della Sprint, per poi montare una dura all’anteriore e una media al posteriore per provare il time attack. “Solo” una seconda posizione per MarTHAInator (la variante del soprannome è dedicata proprio al Gran Premio di Thailandia, ndr), che però sembra aver iniziato col piede giusto.

Qualche difficoltà in più invece per Pecco Bagnaia, nonostante sia comunque partito forte: una modifica sulla sua moto non l’ha convinto del tutto, ma col passare dei minuti è riuscito a prendere il ritmo, chiudendo le FP1 in terza posizione con un distacco di due decimi esatti da Bezzecchi. Il campione del mondo in carica ha provato l’assalto al tempo con una morbida all’anteriore e una dura al posteriore (quest’ultima scelta per la maggior parte dei piloti).

Ancora una volta, la Ducati si è mostrata grande dominatrice di questa MotoGP, con ben sei Ducati nelle prime sei posizioni, con tre GP23: la prima di queste è la #93 di Marc Marquez, meno esplosivo di come l’avevamo visto a Phillip Island, ma non troppo distante dai primi. Il pilota del team Gresini è rimasto a due decimi e mezzo dal leader della mattinata Bezzecchi e ha preceduto il compagno di squadra Alex Marquez. Il minore dei due fratelli di Cervera ha iniziato il weekend col piede giusto dopo le difficoltà dell’Australia e, con un gran colpo di reni, si è preso la quinta posizione nelle fasi finali di sessione.

Prova di forza importante anche per Enea Bastianini, che viaggiava nelle retrovie nelle fasi inziali di sessione, ma nel finale è riuscito a strappare una sesta posizione che lascia ben sperare per il pomeriggio. Il romagnolo della Ducati ha accusato gli stessi problemi di Bagnaia nei primi minuti di FP1, ma con una morbida all’anteriore e una dura al posteriore è riuscito a rientrare in top 6.

Buriram è un tracciato dove lo scorso anno KTM ha mostrato un ottimo potenziale, conquistando due podi in due gare con Brad Binder nel 2023. Quest’anno, le RC16 sono apparse di nuovo la seconda forza in campo, con un Pedro Acosta in settima posizione che paga quattro decimi dal leader della mattina. Lo spagnolo ha ricevuto l’ok dei medici per correre nella giornata di ieri dopo la brutta caduta di Phillip Island e voleva verificare le proprie condizioni fisiche in questa FP1. Con 20 giri all’attivo, lo spagnolo non è sembrato condizionato dalla spalla e ha chiuso davanti a Jack Miller, ottavo con la KTM ufficiale. Per soli 7 millesimi, Brad Binder è rimasto fuori dalla top 10 con l’11° crono, mentre l’ultima RC16 è quella di Augusto Fernandez, 20°.

La grande sorpresa della prima sessione di prove libere è Takaaki Nakagami, autore di una sessione solida che ha confermato, in parte, i progressi della Honda. Il giapponese del team LCR ha agguantato l’ottava posizione al termine del turno, con un gap di poco più di mezzo secondo dalla vetta. Buono anche l’inizio di Luca Marini, 12° con la RC213V ufficiale, mentre hanno faticato Johann Zarco e Joan Mir, 16° e 18° rispettivamente.

Top 10 anche per Fabio Quartararo, che già nel giovedì di Buriram aveva ipotizzato che il tracciato potesse adattarsi meglio alle caratteristiche della Yamaha. Il francese ha strappato la decima posizione al già citato Brad Binder e ha preceduto ben due Ducati: Franco Morbidelli non è andato oltre la 12esima posizione, mentre Fabio Di Giannantonio, al suo ultimo weekend della stagione prima dell’operazione, ha preso la giornata con calma, chiudendo con il 13° tempo.

FP1 complicate per Aprilia, che hanno visto in Maverick Vinales il miglior rappresentante, anche se il pilota di Roses non è andato oltre la 15esima posizione. Turno finito in anticipo, invece, per Aleix Espargaro. Il pilota di Granollers è scivolato nelle fasi iniziali del turno, rotolando nella ghiaia e rientrando poi ai box. Tuttavia, si è recato al centro medico per accertamenti, che non sono hanno rilevato lesioni clinicamente rilevanti. Ha riportato solo un leggero traumatismo (diffuso su tutte le parti del corpo, ndr) senza lesioni. Lo spagnolo non ha potuto così testare pienamente il condotto d’aria pensato da Aprilia per contrastare il grande calore generato dalla moto che in più di un’occasione ha condizionato i piloti. A montarlo è stato anche Raul Fernandez, che ha concluso le FP1 in 17esima posizione. 22° tempo per Lorenzo Savadori, impegnato a Buriram come sostituto dell’infortunato Miguel Oliveira e concentrato a provare delle novità per la Casa di Noale.

