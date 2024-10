MotoGP | Sterlacchini debutta con Aprilia a Sepang, Albesiano ci sarà fino a Valencia

Lo scorso 4 ottobre, a sorpresa, Aprilia ha annunciato l’ingaggio di Fabiano Sterlacchini, ex ingegnere Ducati e KTM, dove ha lavorato fino a pochi mesi fa. Nel comunicato ufficiale si poteva leggere che “Aprilia Racing è orgogliosa di annunciare che Fabiano Sterlacchini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico a partire da lunedì 18 novembre 2024”. Questa data segnava la fine del rapporto con il marchio austriaco, nonostante l’ingegnere avesse cessato di lavorare già la scorsa estate, rientrando in Italia. L’annuncio è stato la risposta della Casa italiana alla decisione presa dal suo storico capo tecnico, Romano Albesiano, che comincerà a lavorare per Honda dal 1 gennaio 2025.

Una volta slegati gli obblighi con KTM, Sterlacchini potrà andare per la prima volta nel box di Aprilia. Il debutto avverrà già la prossima settimana a Sepang. “Fabiano sarà con noi in Malesia con un ruolo di osservatore, per prendere appunti e cominciare a lavorare in vista del futuro”, ha confermato a Motorsport.com una voce autorizzata del team di Noale, ma allo stesso tempo ha assicurato che Albesiano “continuerà a essere nel box Aprilia fino alla domenica di Valencia”.

Fabiano Sterlacchini, nuevo director técnico de Aprilia en MotoGP Foto de: Aprilia

La conferma è arrivata dopo voci che speculavano sulla possibilità di Aprilia di lasciare a casa Albesiano fino alla fine della stagione. “La verità è che io non ho notato nulla di strano”, ha risposto Maverick Vinales quando gli è stato chiesto de ruolo di Albesiano dopo l’annuncio del suo passaggio in Honda. “Cerchiamo di fare il massimo affinché la moto funzioni al 120 per cento”, ha aggiunto lo spagnolo, anche lui verso l’addio ad Aprilia a fine stagione, nel suo caso la direzione sarà Tech3 – KTM.

“Albesiano continua a lavorare nello stesso modo di sempre. Non so quando arriverà Sterlacchini, posso dire solo che, da quando è stato annunciato tutto in Giappone, l’impegno di Romano è rimasto intatto. Non si è arrivati a un extra con la moto, ma è tutto normale”, ha sottolineato Vinales.

“Io non ho notato nulla”, ha spiegato un tecnico del team all’autore di queste righe. “Romano continua a fare lo stesso lavoro e a livello interno non è cambiato nulla”, ha agiunto prima di fare una riflessione. “Eticamente, quando ha firmato con Honda, avrebbero dovuto dirgli di rimanere a casa”, ha spiegato offrendo anche uno spunto sulla situazione a partire dalla Malesia: “Non sarà affatto comodo per Albesiano trovarsi nel box con il suo sostituto a Sepang. Per quanto dicano che viene in vacanza, nessuno va in vacanza in Malesia, anche se non indossa la divisa”.

Romano Albesiano, Aprilia Racing Manager, y Alberto Puig, team manager de Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

L’addio di Albesiano si aggiunge a quelli già annunciato da tempo di Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Entrambi si porteranno nelle loro nuove destinazioni i rispettivi ingegneri di pista. Aleix sarà il nuovo tester Honda, dove lavorerà con Antonio Jiménez e lo stesso Albesiano per provare a sviluppare una moto competitiva come hanno fatto con la RS-GP.

In Aprilia sperano di colmare questi vuoti importanti con l’arrivo di Jorge Martin, chissà se come campione del mondo. In ogni caso, lo spagnolo porterà con sé la sua velocità e il suo talento. L’altro pilota ufficiale sarà Marco Bezzecchi, che lo scorso anno ha vinto tre gare e ha chiuso la stagione in terza posizione con una GP22, prima di faticare con la moto del 2023 quest’anno. Con i due piloti, continuerà a esserci Massimo Rivola: dopo alcune voci che lo davano fuori dal team, sembra essersi confermato alla guida di Aprilia almeno fino alla fine del 2025.