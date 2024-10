MotoGP | Bagnaia: "Forse Martin è più pronto per la gara, ma vedremo domani"

La battaglia per il titolo iridato 2024 della MotoGP entra sempre di più nel vivo, anche perché il gran finale di Valencia si avvicina. La prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia ha disegnato uno scenario interessante, perché al momento è difficile fare un pronostico, con i primi quattro del Mondiale che sono tutti molto ravvicinati tra loro ed occupano le prime quattro posizioni.

La cosa che stride un po' è che Pecco Bagnaia aveva indicato Buriram come la pista giusta per il suo rilancio dopo le difficoltà incontrate in Australia, che lo hanno fatto scivolare a 20 punti di distanza dal leader Jorge Martin, ma quest'oggi è stato proprio lui a concludere il quartetto di testa, seppur a meno di due decimi dal miglior tempo di Marc Marquez, che ha fatto segnare il nuovo record del tracciato thailandese. Il piemontese non ha nascosto di aver incontrato qualche difficoltà nel turno pomeridiano, anche se alla fine il bilancio rimane positivo.

"Stamattina è andata molto bene. Anche il turno di pomeriggio è cominciato molto bene, poi abbiamo avuto un piccolo problema con una delle due moto che mi ha rallentato un po', perché abbiamo dovuto fermarla. Su quella avevamo una prova di setting da fare, quindi abbiamo provato ad adattare l'altra moto, ma non ha funzionato purtroppo, quindi ci siamo ritrovati un po' in ritardo sul ruolino di marcia", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"L'ultimo giro prima del time attack poi ho fatto un out-in con un setting diverso che ha funzionato meglio. Una piccola modifica rispetto al primo run, che mi ha aiutato un po' e i time attack sono andati abbastanza bene. Sono riuscito a fare un buono step in avanti, nonostante non abbia fatto un giro perfetto. Quindi è stata una giornata un po' travagliata, ma il bilancio è positivo", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo al fatto che Buriram sia più congeniale alle sue caratteristiche, non ha cambiato idea: "Ho avuto la conferma. E' una pista che per le frenate, gli ingressi e il veloce mi si adatta meglio rispetto a Phillip Island. Jorge l'anno scorso qui ha vinto, quindi è veloce, ma siamo sicuramente più vicini e posso stare più vicino al mio stile di guida".

Quando poi gli è stato domandato come si sente rispetto al rivale nella corsa al titolo, ha proseguito: "Non lo so, ma io devo guardare tutti, non solo Martin. Lui ha avuto un pomeriggio più tranquillo, è riuscito a fare un bel lavoro sia con la gomma media che con la gomma dura, quindi forse è più pronto in termini di gara, ma vedremo domani".

Infine, ha ribadito che per il momento la pressione non è diversa rispetto a quella del resto del campionato, anche se è consapevole che questo weekend è uno snodo fondamentale se vuole continuare a sperare nel tris iridato: "Per me non è cambiato niente rispetto alla prima metà della stagione. Durante il weekend voglio solo pensare a lavorare per farmi trovare a posto per la gara. Magari le cose cambieranno nei prossimi giorni, ma per ora le sensazioni sono le stesse".