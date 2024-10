MotoGP | Buriram, Prove: Marquez da record precede Martin, Bagnaia 4°

Dopo la bellissima vittoria di Phillip Island, Marc Marquez sembra intenzionato a continuare a fare da "arbitro" nella contesa per il titolo 2024 della MotoGP tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il pilota del Gresini Racing è stato infatti il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Thailandia, polverizzando il record del tracciato di Buriram nel turno pomeridiano, che ha definito i nomi dei dieci piloti che si sono qualificati direttamente alla Q2.

L'otto volte campione del mondo ha fermato il cronometro su un tempo di 1'29"165 con la sua GP23. Una prestazione che gli ha permesso di scendere di poco più di un decimo rispetto al primato precedente. Alle sue spalle, staccato di appena 110 millesimi però, c'è il leader del Mondiale, mentre Bagnaia si è dovuto accontentare del quarto tempo, anche se è appena 85 millesimi più indietro rispetto a "Martinator".

Tra i due contendenti al titolo si è infilata anche l'altra GP24 di Enea Bastianini, che ha reagito bene ad una caduta avvenuta nelle prime fasi del turno. Tra le altre cose, si è trattato di un incidente dalla dinamica molto particolare: dopo essere andato lungo alla curva 3, il riminese ha rallentato per lasciare strada a chi seguiva ed ha messo la ruota anteriore all'interno del canale di scolo a bordo pista, finendo così ruote all'aria. Poco male comunque, perché alla fine si è piazzato a soli 162 millesimi da Marquez.

Le Ducati hanno fatto decisamente la voce grossa, perché sono sette nelle prime nove posizioni, ma a "spezzare" l'armata Rossa c'è l'Aprilia di un ottimo Maverick Vinales, che ancora una volta è riuscito a prendersi la palma di primo degli altri con il quinto tempo, anche se il suo passo avanti è venuto fuori soprattutto con il time attack, mentre sul ritmo di gara ha dato la sensazione di essere piuttosto in difficoltà.

Per l'Aprilia, in generale, è stata una sessione difficile: dopo la caduta di stamattina, con i primi esami che avevano parlato di un traumatismo senza fratture, Aleix Espargaro si è arreso al dolore prima della metà della sessione e successivamente è stato trasferito all'ospedale di Buriram per ulteriori accertamenti. Anche Lorenzo Savadori, che sostituisce l'infortunato Miguel Oliveira sulla RS-GP del Trackhouse Racing, poi ha fatto la conoscenza delle vie di fuga del tracciato thailandese, scivolando alla curva 12 e chiudendo con il 21° tempo.

Tornando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è la Ducati di Franco Morbidelli, seguito da Pedro Acosta. Anche se probabilmente non è ancora al 100% dal punto di vista fisico dopo la sublussazione della spalla rimediata in Australia, il portacolori della GasGas Tech3 è stato l'unico tra i piloti KTM a staccare il pass per la Q2, anche se si può parlare di vera e propria beffa per Brad Binder, che si ritrova 11° per appena un millesimo.

In ottava e nona posizione ci sono le altre due Ducati GP23 di Alex Marquez e di Marco Bezzecchi e forse da quest'ultimo ci si aspettava qualcosina in più visto quanto era stato brillante nella FP1, nella quale aveva ottenuto il miglior tempo. Alla fine invece il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha chiuso a 455 millesimi dal miglior tempo.

La vera sorpresa della giornata è Johann Zarco, che ancora una volta è riuscito a portare la Honda in Q2, riducendo a poco meno di mezzo secondo il ritardo della sua RC213V griffata LCR dalla vetta. Di contro, la delusione è una Yamaha che aveva dato la sensazione di poter entrare agevolmente nella top 10 per tutto il turno, ma alla fine si ritrova solamente in 12° posizione con Fabio Quartararo, che però ha sprecato l'ultimo tentativo andando oltre il cordolo alla curva 3. E' chiaro che i 74 millesimi che gli costano il dover passare dalla Q1 però pesano come un macigno.

Nella sessione inaugurale della qualifica se la dovrà vedere anche con Fabio Di Giannantonio, autore del 16° tempo nell'ultimo venerdì della sua stagione, visto che la settimana prossima si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla infortunata in Austria. Dopo il bellissimo quarto posto di Phillip Island, il pilota romano temeva che qui sarebbe stata dura con tante staccate violente e i suoi timori per ora hanno trovato conferma. Il quadro dei piloti italiani si completa poi con Luca Marini, 17° con la sua Honda, seppur distanziato di meno di un secondo dalla vetta.